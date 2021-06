Le port de Bakou entame la construction d'un terminal stratégique pour engrais à Alat

La décision d'investissement résulte d'une étude de faisabilité révélant un potentiel important de transbordement d'engrais des pays enclavés d'Asie centrale vers les marchés occidentaux via l'Azerbaïdjan. Trois États d'Asie centrale riches en ressources - le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan - ont une capacité de production de divers engrais, notamment l'urée, le soufre et le carbonate de potassium, qui dépasse 6,6 millions de tonnes par an. Les trois pays ont investi massivement dans la construction d'installations de production d'engrais afin d'augmenter les volumes d'exportation potentiels. L'usine d'engrais de Garabogaz, récemment inaugurée, située sur la rive orientale de la mer Caspienne au Turkménistan, peut produire à elle seule 1,2 million de tonnes d'urée par an, dont plus de 90 % pour l'exportation.

« Le volume des engrais d'Asie centrale, principalement turkmènes, transbordés via le port de Bakou a été multiplié par plus de 13 entre 2018 et 2020, passant de 48 339 tonnes à 630 000 tonnes », a déclaré Taleh Ziyadov, directeur général du port de Bakou. « Et la tendance s'accélère. Au cours des cinq premiers mois de 2021, nous avons traité plus de 450 000 tonnes d'engrais, ce qui témoigne de la fiabilité du corridor de transit via l'Azerbaïdjan. Un nouveau terminal garantira la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement en engrais de l'Asie centrale et nous permettra d'augmenter le volume en provenance du Turkménistan, du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan », a ajouté Ziyadov.

Le nouveau terminal pour engrais du port de Bakou aura la capacité de traiter 2,5 millions de tonnes par an. L'installation disposera de deux entrepôts d'une capacité totale de 60 000 tonnes et de systèmes de convoyage ultramodernes pour décharger les différents types d'engrais directement dans les entrepôts ou dans des wagons/trémies ferroviaires à une station de chargement de wagons de conception nouvelle. L'autorité portuaire prévoit de louer l'exploitation du terminal par le biais d'une concession à long terme et est actuellement en négociation avec des soumissionnaires potentiels.

Le terminal pour engrais du port de Bakou renforcera le rôle de l'Azerbaïdjan en tant que pays de transit stratégique pour les États d'Asie centrale et stimulera la stratégie de diversification du président Ilham Aliyev visant à faire de l'Azerbaïdjan un centre commercial et logistique d'Eurasie. Avec l'achèvement du nouveau port d'Alat, d'une capacité annuelle de 15 millions de tonnes, la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars, qui relie les réseaux ferroviaires européens et asiatiques, et des projets d'infrastructure clés reliant les réseaux de transport du pays le long des axes est-ouest et nord-sud, l'Azerbaïdjan entend devenir le premier choix des entreprises de logistique et des investisseurs étrangers désireux de développer leurs activités au carrefour de l'Europe et de l'Asie.

Contact :

Zaur Hasanov

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1528591/Port_of_Baku.jpg

Related Links

http://www.portofbaku.com



SOURCE Port of Baku