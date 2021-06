Společnost Port of Baku zahájila v Alatu výstavbu strategického terminálu pro přepravu hnojiv

BAKU, Ázerbájdžán, 9. června 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Baku International Sea Trade Port CJSC („Port of Baku") oznámila, že ve svém novém přístavu v ázerbájdžánském městě Alat zahájila výstavbu terminálu pro přepravu hnojiv. Zprovoznění tohoto strategického díla, které je financováno vládou Ázerbájdžánu a společností Port of Baku, se očekává do konce roku 2022.