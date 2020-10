Le premier médicament commercial fabriqué au moyen de la technologie AJIPHASE d'Ajinomoto Bio-Pharma Services reçoit l'approbation de la FDA

TOKYO, 7 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services (« Aji Bio-Pharma »), un fournisseur de premier plan de services de développement et de fabrication biopharmaceutique en sous-traitance, est heureux d'annoncer que la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) a approuvé le premier médicament commercial fabriqué au moyen d'AJIPHASE®, le procédé de production propriétaire d'Aji Bio-Pharma.

Initialement mis au point pour la synthèse de peptides, le champ d'application de la technologie de synthèse AJIPHASE s'est élargi et inclus désormais la production d'oligonucléotides. Combinant la synthèse en phase solide classique et la synthèse en phase de solution, et substituant une ancre à la résine, AJIPHASE est une plateforme éprouvée et conforme aux bonnes pratiques de fabrications actuelles (cGMP) de développement et de fabrication en quantités commerciales d'oligonucléotides et de peptides de haute qualité et pureté.

« Nous sommes ravis d'être en mesure de fournir ce médicament à notre partenaire et de l'aider à mettre au point un traitement capable de sauver des vies, a déclaré Wataru Kurosawa, directeur, AJIPHASE Group, Ajinomoto Bio-Pharma Services. Notre technologie AJIPHASE illustre parfaitement la capacité d'Aji Bio-Pharma à fournir des solutions fiables et innovantes à ses clients. »

Cette technologie robuste dispose d'une capacité hautement adaptable (μg à 200 kg) et produit des oligonucléotides et des peptides purs et très rentables, tout en réduisant le volume de déchets. La technologie AJIPHASE utilise moins de solvants et de réactifs que la synthèse en phase solide traditionnelle, fournit des produits de haute pureté et qualité et présente un rendement élevé.

« Nous sommes très heureux que notre technologie de synthèse AJIPHASE ait pu répondre aux exigences de nos clients en matière de fabrication et de qualité, a ajouté Yasuyuki Otake, responsable de la région Japon, Ajinomoto Bio-Pharma Services. AJIPHASE illustre notre engagement d'améliorer la santé de l'humanité. »

À propos d'Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services est une organisation entièrement intégrée de production et de développement de contrats avec des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde. Elle propose des services complets de développement, d'élaboration des bonnes pratiques de fabrication, et de remplissage aseptique et finition d'intermédiaires et d'API à petites et grandes molécules. Ajinomoto Bio-Pharma Services propose un large éventail de plateformes et de capacités innovantes, tant pour les programmes précliniques et pilotes que pour d'autres échelles, en quantités commerciales. Citons notamment la technologie d'expression des protéines Corynex®, la synthèse des oligonucléotides, la conjugaison d'anticorps et les API à forte puissance (HPAPI), la biocatalyse, la production en continu, et plus encore. Ajinomoto Bio-Pharma Services a pour vocation de fournir un haut niveau de qualité et de service afin de répondre aux besoins de nos clients. Pour en savoir plus : www.AjiBio-Pharma.com

