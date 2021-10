Le prix Honda 2021 décerné au neurochirurgien et physicien français Dr. Alim Louis Benabid

- Recherche pionnière dans le domaine de la stimulation cérébrale profonde (SCP) (*) et contribution au traitement des mouvements involontaires causés par la maladie de Parkinson -

TOKYO, 4 octobre 2021 /PRNewswire/ -- La Fondation Honda, fondation d'intérêt public créée par Soichiro Honda et son frère cadet Benjiro et actuellement dirigée par le président Hiroto Ishida, a le plaisir d'annoncer que le prix Honda 2021 sera décerné au Dr Alim Louis Benabid, professeur émérite de l'Université Joseph Fourier et président du conseil d'administration de Clinatec, tous deux basés en France, pour sa contribution à la recherche pionnière et à l'application pratique de la stimulation cérébrale profonde (SCP) dans le traitement des mouvements involontaires causés par la maladie de Parkinson et d'autres troubles neurologiques.

Le prix Honda, créé en 1980 et décerné une fois par an, est un prix international qui récompense le travail d'individus ou de groupes apportant de nouvelles connaissances pour stimuler la prochaine génération, du point de vue de l'écotechnologie. Le Dr Benabid a été le premier à utiliser la stimulation cérébrale profonde pour le traitement des mouvements involontaires, principalement ceux causés par la maladie progressive de Parkinson, et à réussir son application pratique. La SCP est une procédure chirurgicale au cours de laquelle des électrodes sont implantées dans le noyau sous-thalamique du cerveau. La stimulation par un courant électrique à haute fréquence provenant des électrodes réduit les tremblements et rétablit la fonction motrice des patients atteints de la maladie de Parkinson. La reconnaissance de son efficacité dans les études cliniques a conduit à la diffusion de la SCP dans le monde entier, plus de 150 000 patients ayant été soumis à cette procédure à ce jour.

Si les tremblements involontaires ne peuvent être contrôlés grâce à la thérapie médicamenteuse considérée comme la plus adaptée pour traiter la maladie de Parkinson, une procédure chirurgicale connue sous le nom de thalamotomie était couramment pratiquée pour détruire une minuscule partie du cerveau. En revanche, la SCP est une procédure réversible dans laquelle les électrodes implantées peuvent non seulement être retirées, mais aussi ajustées pour régler avec précision la puissance du courant. La SCP peut être utilisée pour traiter non seulement la maladie de Parkinson mais aussi la dystonie et d'autres troubles moteurs, et contribue à améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes, notamment en leur redonnant la capacité de se tenir debout seules, par exemple. Le prix sera décerné au Dr Benabid pour cette méthode de traitement innovante, qui mérite la plus haute reconnaissance.

Cette année, la cérémonie de remise du 42e prix Honda aura lieu le 17 novembre 2021, dans un format en ligne, et sera diffusée au Japon, en France et dans divers autres pays.

(*) SCP : Des électrodes sont implantées autour du noyau sous-thalamique du cerveau et un générateur de stimulation dans la poitrine. Les deux sont reliés par un conducteur pour une stimulation électrique à haute fréquence. Cela permet de restaurer les fonctions motrices et de réduire les tremblements et autres symptômes pour améliorer la mobilité dans la vie quotidienne.

