Le programme de recyclage de LILYSILK et TerraCycle® va célébrer 4 années de recyclage ensemble

NEW YORK, 4 janvier 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la première marque de soie au monde qui inspire les gens à vivre une vie spectaculaire et durable, célèbre le quatrième anniversaire de son programme de recyclage textile avec TerraCycle®, une entreprise innovante de développement durable dont la mission est d'éliminer l'idée même de déchet. Depuis son lancement en janvier 2022, le programme a aidé les clients américains à recycler 2 849 articles en soie et en cachemire non destinés au don, pesant près de 762 kg (1 680 livres), qui ont été recyclés en matériaux utilisés pour l'isolation, le rembourrage de coussins, etc.

LILYSILK celebrates the fourth anniversary of its textile recycling program with TerraCycle®

Dans le cadre de cette initiative, les clients de LILYSILK dans tout le pays peuvent envoyer leurs textiles usagés à recycler en utilisant une étiquette d'expédition prépayée téléchargeable, disponible dans le cadre du programme de recyclage gratuit de LILYSILK. Une fois reçus, les textiles acceptés sont recyclés en matières premières qui peuvent être utilisées pour fabriquer de nouveaux produits. Les participants accumulent des points LILYSILK et des TerraCycle® Recycling Rewards, qui peuvent être échangés contre des dons de charité.

Au total, en novembre 2025, le programme a permis de recycler 425 produits LILYSILK cette année, ce qui porte le total à 2 849 articles depuis son lancement. Les participants ne cessent de louer l'impact positif sur l'environnement et la facilité d'utilisation du programme, en parfaite adéquation avec leurs valeurs de durabilité et de consommation responsable. La réorientation des textiles soutient l'économie circulaire et reflète leurs objectifs personnels en matière d'écologie. Le processus est transparent et accessible, et les participants expriment leur fierté de donner une nouvelle vie à des produits. Les clients font également état d'une plus grande fidélité à la marque et de comportements d'achat plus réfléchis, notant que le programme encourage activement les habitudes de « réduction, réutilisation, recyclage ».

Pour améliorer encore le programme, LILYSILK a lancé une enquête d'un mois auprès des participants américains afin de mieux connaître leurs motivations, leur expérience et leurs suggestions. Le retour d'information permettra d'améliorer l'accessibilité du recyclage et les futures initiatives en matière de développement durable.

Du 1er janvier au 31 mars 2026, les participants qui recyclent des produits LILYSILK non destinés au don recevront une taie d'oreiller en soie gratuite lors de leur prochain achat, en plus de gagner 500 points LILYSILK et une réduction de 20 %.

David Wang, PDG de LILYSILK, a commenté : « À l'occasion de ces quatre années d'existence, notre engagement envers la planète se renforce avec chaque article bénéficiant d'une seconde vie. Notre partenariat avec TerraCycle reflète notre conviction commune que le véritable luxe ne réside pas seulement dans une qualité exceptionnelle, mais aussi dans une gestion responsable. Ensemble avec notre communauté, nous tissons un avenir dans lequel beauté et durabilité sont inextricablement liées. »

Pour participer, les clients peuvent créer une étiquette d'expédition prépayée gratuite sur www.lilysilk.com ou www.terracycle.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853938/LILYSILK_celebrates_fourth_anniversary_textile_recycling_program_TerraCycle.jpg