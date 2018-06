Le projet GENESIS prend de l'envergure : ICO prolongée jusqu'au 30 juin

La vente de jetons (ICO) du fonds immobilier international GENESIS est prolongée jusqu'au 30 juin 2018. À cela deux raisons : plusieurs investisseurs majeurs ont annoncé leur intention de participer au projet par l'intermédiaire de l'ICO et dans le même temps, les experts du fonds ont sélectionné un bien immobilier important et prometteur dont l'achat augure des dividendes conséquents à tous les participants. Chaque participant peut donc s'associer à des investisseurs majeurs et recevoir des revenus plus importants. Le prix des jetons est minime pendant l'ICO. Les investisseurs qui ont cru au projet à ses débuts recevront des primes supplémentaires en raison de la prolongation de la vente des jetons.

La participation de grandes sociétés en tant qu'investisseurs aura un effet positif sur la croissance du projet. Leurs investissements permettront au fonds d'acheter les biens les plus prometteurs et ainsi d'atteindre beaucoup plus tôt les objectifs énoncés sur la feuille de route. Tous les investisseurs seront bénéficiaires car leurs revenus augmenteront avec la valeur des biens.

Le projet a atteint son plafond minimal dès les premiers jours suivant le lancement et à ce jour 3 689 526,56 jetons ont déjà été vendus. GENESIS progresse donc comme prévu. Les experts du fonds recommandent maintenant l'acquisition d'un grand immeuble. Cette information sera bientôt publiée sur le site Web. Le prix de cet immeuble dépasse le montant des investissements recueillis à ce jour. Mais les revenus que pourrait procurer ce bâtiment sont également plus importants.

« Nous avons opté pour un immeuble commercial de 1 000 à 1 200 mètres carrés. Économiquement parlant, c'est plus séduisant. Il est donc logique de réfléchir à cette possibilité d'achat, c'est ce que nous proposons à nos supérieurs. » - Katarina Nilson, experte en immobilier du fonds GENESIS

« Deux facteurs jouent en notre faveur. Nous avons de gros investisseurs. Et un emplacement idéal peut devenir un précieux atout. Il n'y a pas de secret : un emplacement idéal rapporte plus. Nous pourrons passer plus tôt à l'étape suivante et les investisseurs verront donc une croissance plus rapide de la valeur de leurs actifs. Nous devons profiter de cette occasion. C'est pour cela que nous avons décidé de prolonger l'ICO. » - Vitaly Shashkov, associé gérant de GENESIS

Le fonds international GENESIS offre à tout un chacun la possibilité d'investir dans le marché immobilier mondial en passant par une plateforme électronique utilisant la technologie Blockchain. L'investissement minimum est d'un jeton GENESIS (égal à 1 euro). Chaque jeton en circulation est soutenu à 100 % par de l'immobilier.

L'ICO devait à l'origine durer du 1er avril au 15 mai. La prolongation de la vente des jetons jusqu'au 30 juin 2018 permet à tous de s'associer au projet à un moment où le prix des jetons est moindre.

