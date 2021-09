Le « Range Sniper » de Matrixport permet aux détenteurs de stablecoins d'accumuler des bitcoins tout en obtenant des rendements élevés

John Ge, cofondateur et président directeur général de Matrixport, a déclaré : « Les stablecoins constituent une importante voie d'accès aux monnaies fiduciaires et ont été un excellent point d'entrée pour les novices en matière de cryptomonnaie. Cependant, de nombreux détenteurs de stablecoins souhaitent désormais accumuler des BTC tout en obtenant des rendements plus élevés. « BTC-U Range Sniper » est un produit d'investissement en cryptomonnaie convivial qui permet aux utilisateurs de continuer à gagner des rendements attractifs en stablecoins ou de profiter de la volatilité innée du BTC pour en accumuler plus. »

Après le lancement récent de « ETH2.0 Staking Earn », « BTC-U Range Sniper » est un autre produit innovant de Matrixport conçu pour offrir des rendements accrus.

À partir du 6 septembre 2021, les utilisateurs pourront réserver le produit au cours d'une période de collecte de fonds qui aura lieu de 18 h à 20 h SGT, chaque lundi.

Pour plus d'information sur « BTC-U Range Sniper » reportez-vous à la fiche technique.

À propos de Matrixport

Matrixport est l'une des plateformes de services financiers d'actifs numériques qui connaît la croissance la plus rapide en Asie. Avec 10 milliards de dollars américains d'actifs en gestion et en conservation, elle fournit des services financiers en cryptomonnaies uniques avec plus de 5 milliards de dollars américains en volumes d'échanges mensuels moyens. Les offres comprennent Cactus Custody™, le marché OTC, les produits à revenu fixe, les produits structurés, les prêts ainsi que la gestion d'actifs.

Basée à Singapour, Matrixport a pour mission de simplifier la cryptomonnaie pour tout le monde et sa devise est « Get More From Your Crypto ». La société détient des licences à Hong Kong et en Suisse avec plus de 230 employés au service des institutions et des clients de détail en Asie et en Europe. Pour plus d'informations, consultez le site www.matrixport.com.

