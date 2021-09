Matrixport's "Range Sniper" stelt Stablecoin-houders in staat Bitcoin te vergaren, terwijl ze hoge rendementen verdienen

' BTC-U Range Sniper ' biedt een rendement op jaarbasis (APY) van 6 tot 200 procent in USDT/USDC of BTC, afhankelijk van de prijs van BTC bij afwikkeling. Als de afwikkelingsprijs boven het opgegeven bereik ligt, wordt het minimum van 6 procent APY in USDC betaald; als de afwikkeling onder het opgegeven bereik ligt, wordt de hoofdsom omgezet in BTC met ook een minimumgarantie van 6 procent APY. Als de afwikkelingsprijs binnen de marge valt, verdient de belegger tot 200 procent APY in USDC.

John Ge, mede-oprichter en CEO van Matrixport, zegt: "Stablecoins vormen een belangrijke overgang naar depositovaluta en dit is een geweldige instap voor de nieuwsgierig cryptoliefhebber. Veel stablecoin-houders willen nu echter BTC accumuleren en tegelijkertijd hogere opbrengsten verdienen. 'BTC-U Range Sniper' is een gebruiksvriendelijk crypto-investeringsproduct, waarbij we gebruikers in staat stellen om aantrekkelijke stablecoin-rendementen te blijven verdienen, dan wel mee te liften op de aangeboren volatiliteit van BTC om meer BTC te accumuleren."

Na de recente lancering van 'ETH2.0 Staking Earn', is 'BTC-U Range Sniper' alweer een innovatief vooruitstrevend product van Matrixport, ontworpen om meer rendement te leveren.

Vanaf vandaag, 6 september 2021, kunnen gebruikers het product reserveren tijdens een fondsenwervingsperiode van 18:00 tot 20:00 SGT, elke maandag.

Voor meer informatie over 'BTC-U Range Sniper', verwijs naar dit factsheet.

Over Matrixport

Matrixport is een van Azië's snelst groeiende financiële dienstenplatforms voor digitale activa. Het bedrijf, dat 10 miljard dollar aan activa beheert en als deposito heeft, biedt one-stop crypto-dienstverlening met een gemiddeld maandelijks transactievolume van meer dan 5 miljard dollar. Het productaanbod omvat Cactus CustodyTM, spot OTC, vast inkomen, gestructureerde producten, leningen en activabeheer.

Met het hoofdkantoor in Singapore is het Matrixport's missie om crypto eenvoudig toegankelijk te maken voor iedereen, met als motto: "Haal Meer Uit Je Crypto". Het bedrijf heeft licenties in Hong Kong en Zwitserland, met meer dan 220 medewerkers die zowel instituten als particuliere beleggers in Azië en Europa bedienen. Kijk voor meer informatie op www.matrixport.com.

