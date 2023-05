Le rapport annuel 2022 de XCMG Machinery illustre la résilience et l'innovation technologique après la pandémie

XUZHOU, Chine, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425), leader mondial des engins de construction, a récemment publié son rapport annuel 2022, qui fait état de solides performances avec un chiffre d'affaires total de 93,817 milliards de yuans et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 4,307 milliards de yuans. La croissance de l'entreprise est la plus élevée parmi les fabricants de construction chinois, démontrant sa résilience dans une période d'ajustement post-pandémique.

XCMG, connue pour ses machines d'excavation et d'exploitation minière de haute qualité, a obtenu le meilleur rendement des capitaux propres au niveau national, soit 8,13 % en 2022. « En tant que leader mondial des engins de construction et des solutions de développement durable, XCMG est en mesure de consolider ses avantages stratégiques à travers le ralentissement économique qui affecte l'industrie, en donnant la priorité à l'innovation technologique et à l'internationalisation dans notre feuille de route stratégique pour croître avec résilience », a déclaré Yang Dongsheng, président du conseil d'administration de XCMG.

Le premier trimestre 2023 a connu un succès continu, avec un chiffre d'affaires de 23,9 milliards de yuans, parmi lequel les revenus de l'internationalisation ont dépassé 10,6 milliards de yuans, établissant un record dans l'histoire d'un seul trimestre et représentant 45 % des revenus d'exploitation.

L'innovation technologique, moteur de la croissance

XCMG a investi 5,75 milliards de yuans dans la recherche et le développement en 2022, soit une augmentation de 6,13 % par rapport à l'année précédente. La société dispose d'une main-d'œuvre dédiée à la recherche et au développement constituée de 5 767 employés, ce qui représente 21 % de son personnel total.

Fin 2022, XCMG détenait 9 742 brevets sous licence légale, dont 2 458 brevets d'innovation et 183 brevets étrangers. L'entreprise a reçu plus de 20 récompenses pour ses brevets chinois. Plusieurs équipements majeurs développés indépendamment par XCMG ont comblé des lacunes sur le marché chinois, positionnant l'entreprise comme un leader dans la fabrication haut de gamme.

Forte croissance sur les marchés étrangers

En 2022, le chiffre d'affaires de XCMG à l'étranger a atteint 27,838 milliards de yuans, tandis que les revenus d'exportation ont totalisé 21,63 milliards de yuans, soit une augmentation de 70,5 %. La marge bénéficiaire brute internationale de l'entreprise s'élevait à 22,33 %, dépassant la marge de 19,32 % sur le marché national.

XCMG exporte ses produits vers 191 pays et régions, avec une augmentation de sa part de marché de 2,42 %. Les huit régions d'Asie-Pacifique, d'Asie centrale, d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie occidentale et d'Afrique du Nord, d'Océanie et d'Amérique du Sud dans lesquelles l'entreprise opère ont connu une forte croissance en 2022. Les filiales internationales ont également obtenu de bons résultats, avec une augmentation importante du chiffre d'affaires au Brésil (86,35 %) et chez XCMG Schwing (30,33 %), ainsi que l'amélioration de la capacité de production en Inde au cours de sa première année d'activité.

Pour soutenir son développement technologique et ses stratégies internationales, XCMG a mis en place des centres mondiaux de recherche et de développement.

