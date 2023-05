Relatório anual de 2022 da XCMG Machinery destaca resiliência e inovação tecnológica pós-pandemia

XUZHOU, China, 8 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425), líder global em maquinários de construção, divulgou recentemente seu Relatório Anual de 2022, mostrando um excelente desempenho com uma receita total de 93.817 bilhões de yuans e um lucro líquido atribuível aos acionistas de 4307 bilhões de yuans. A taxa de crescimento da empresa é a mais alta entre os fabricantes de construção chineses, demonstrando grande resiliência durante o período de ajuste pós-pandêmico.

Conhecida pela qualidade de seu maquinário de escavação e mineração, a XCMG alcançou em 2022 o maior retorno interno sobre capitais próprios: 8,13%. "Como uma das maiores fornecedoras mundiais de maquinários de construção e soluções de desenvolvimento sustentável, a XCMG consegue consolidar suas vantagens estratégicas diante da desaceleração econômica que está afetando o setor, priorizando a internacionalização e a inovação tecnológica em seu roteiro estratégico para assim crescer de uma forma mais resiliente", disse Yang Dongsheng, presidente da XCMG.

O primeiro trimestre de 2023 foi também de grande sucesso, com uma receita de 23,9 bilhões de yuans, entre os quais se destaca a receita internacional, que ultrapassou 10,6 bilhões de yuans - valor que responde por 45% da receita operacional e é o melhor resultado de sempre para um único trimestre.

Inovação tecnológica impulsiona crescimento

Em 2022, a XCMG investiu 5,75 bilhões de yuans em P&D - um aumento de 6,13 % em relação ao ano anterior. A equipe de P&D da XCMG abrange 5767 funcionários, respondendo por 21% de força de trabalho total da empresa.

No final de 2022, a XCMG possuía 9742 patentes licenciadas, incluindo 2458 patentes de inovação e 183 patentes no exterior. Mais de vinte patentes foram concedidas à empresa na China. Vários grandes equipamentos desenvolvidos independentemente pela XCMG preencheram lacunas no mercado chinês, posicionando a empresa como líder no segmento de fabricação de alto padrão.

Forte crescimento em mercados exteriores

Em 2022, a receita externa da XCMG atingiu 27,838 bilhões de yuans, enquanto a renda das exportações totalizou 21,63 bilhões de yuans, registrando um aumento de 70,5%. A margem de lucro bruto no exterior foi de 22,33%, ultrapassando a margem de 19,32% registrada no mercado interno.

A XCMG exporta seus produtos para 191 países e regiões, registrando um aumento de 2,42% em sua participação de mercado. Todas as oito regiões nas quais a empresa opera (Ásia-Pacífico, Ásia Central, África, América do Norte, Europa, Ásia Ocidental e Norte da África, Oceania e América do Sul) registraram um crescimento significativo em 2022. As subsidiárias internacionais também tiveram bom desempenho, com aumentos significativos de receita no Brasil (86,35%) e na XCMG Schwing (30,33%), além da melhoria da capacidade de produção na Índia em seu primeiro ano de operação.

Para apoiar seu desenvolvimento tecnológico e suas estratégias internacionais, a XCMG criou centros de P&D globais.

FONTE XCMG Machinery

