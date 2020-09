Le rapport d'enquête UL 3300 contribue à faire progresser la sécurité des robots dédiés à la consommation, au service et à l'éducation

La présentation du tout premier document de certification des robots commerciaux et de consommation d'UL répond aux préoccupations relatives à la sécurité des interactions homme-robot

NORTHBROOK, Illinois, 31 août 2020 /PRNewswire/ -- UL, une grande entreprise mondiale de science de la sécurité, a publié son rapport d'enquête (Outline of Investigation - OOI) UL 3300 concernant les robots de service, de communication, d'information, d'éducation et de loisirs (Service, Communication, Information, Education and Entertainment - SCIEE). Le document décrit les exigences nécessaires pour évaluer la sûreté opérationnelle des robots en se concentrant sur la mobilité multidirectionnelle, les risques d'incendie et d'électrocution, les catégories d'utilisateurs et les environnements d'utilisation. Du fait que les robots SCIEE (prononcer comme « sky » en anglais) fonctionnent habituellement près des êtres humains, le rapport accorde la priorité à l'utilisation des robots en toute sécurité dans de nombreux environnements où des personnes sont présentes.

« La technologie et les applications robotiques évoluent rapidement du segment industriel et manufacturier vers les espaces publics et commerciaux, mais aussi à l'intérieur des maisons pour venir en aide aux personnes et améliorer leur qualité de vie », a déclaré Michael Sakamoto, cadre supérieur, division des technologies de consommation chez UL. « Avec l'accélération de cette tendance, les problèmes de sécurité, y compris ceux liés aux interactions homme-robot, doivent être identifiés et traités. »

Les progrès rapides en matière de technologie donnent lieu à une nouvelle génération de robots, capables d'effectuer différentes tâches dans des espaces ouverts et de travailler avec des personnes, à leur côté. Bien qu'ils soient déjà considérés comme les piliers des secteurs industriel et manufacturier, les robots de nouvelle génération sont utilisés dans des environnements non traditionnels, tels que les épiceries, les hôtels, les aéroports, les banques, les centres commerciaux et les espaces publics, y compris les trottoirs et les parcs. Ils sont également de plus en plus présents dans chaque foyer. Avec l'accroissement du nombre de personnes vivant seules, les robots de service peuvent être un complément utile pour le ménage. D'après une présentation réalisée par l'International Federation of Robotics (IFR) lors du World Robotics 2019, le secteur des robots destinés aux services domestiques et professionnels devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 40 % au cours des trois prochaines années. Ce secteur représentant déjà 17,2 milliards USD selon l'IFR, la maladie COVID-19 a conduit au développement dynamique de solutions pour faire face à la pandémie.

Les robots sont utilisés pour améliorer l'efficacité et la productivité. Grâce aux innovations en matière de technologie robotique les plus récentes, ils sont également utilisés pour améliorer le service à la clientèle, accroître la flexibilité des opérations et renforcer la valeur de la marque. Avec l'intérêt croissant pour les robots dans tous les domaines des organisations, de la direction de la marque et du marketing au leadership en matière d'expérience client en passant par les stratèges d'affaires et les responsables informatiques, le déploiement et le fonctionnement sûrs des robots, en particulier dans le domaine public, sont devenus des préoccupations majeures pour les entreprises dans le monde entier.

« UL 3300 démontre la façon dont nous traitons les complexités croissantes des robots de consommation et des robots commerciaux, comme le montrent la participation active et le leadership dans l'élaboration des normes de sécurité des robots, les comités techniques et les groupes de travail industriels », a déclaré Sakamoto. « En permettant d'apporter rapidement des technologies robotiques innovantes sur le marché, nos équipes sont en mesure de travailler avec des équipements robotiques et des fabricants de composants à un stade précoce de conception du produit, pour permettre d'anticiper d'éventuels problèmes de sécurité et éviter les retards de production à un stage avancé, qui auraient une incidence sur les résultats et sur la confiance des clients. »

La division des normes UL d'Underwriters Laboratories, notre filiale à but non lucratif, entame le processus d'élaboration d'une norme consensuelle où UL 3300 OOI constitue un document préliminaire. Pour formuler une demande de participation au panel technique de normes, veuillez contacter Deborah Prince, responsable du programme de normalisation chez Underwriters Laboratories. Pour commander un exemplaire de UL 3300, veuillez consulter le site shopULstandards.com. Pour en savoir plus ou pour faire une demande de devis pour une évaluation et/ou une certification de produit, veuillez contacter [email protected].

