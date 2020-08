Outline of Investigation UL 3300 ajuda a promover a segurança de robôs nas áreas de consumo, serviço e educação

NORTHBROOK, Illinois, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A UL, uma proeminente empresa global da ciência da segurança, lançou o Outline of Investigation (OOI – esboço de investigação) UL 3300, para robôs de serviço, comunicação, informação, educação e entretenimento (SCIEE – Service, Communication, Information, Education and Entertainment). O documento descreve os requisitos usados para avaliar a segurança operacional de robôs, com foco em mobilidade multidirecional, fogo e perigo de choque, manipulação externa, classes de usuários e arredores de uso. Como os robôs de SCIEE (pronunciado sky) operam, tipicamente, próximos a humanos, o esboço coloca prioridade na operação segura dos robôs em uma variedade de ambientes onde as pessoas estão presentes.

"A tecnologia e aplicações de robôs estão se expandindo rapidamente do segmento industrial e da manufatura para áreas públicas e comerciais, bem como para residências, com o objetivo de ajudar e melhorar a qualidade de vida das pessoas", disse o gerente sênior da divisão de Tecnologia de Consumo da UL, Michael Sakamoto. "Conforme essa tendência cresce, preocupações adicionais com a segurança, incluindo aquelas associadas às interações robô-seres humanos, precisam ser identificadas e resolvidas".

Rápidos avanços tecnológicos estão originando uma nova geração de robôs, que têm a capacidade de realizar diversas tarefas em espaços abertos e trabalhar com e ao lado de pessoas. Embora já seja um esteio nos setores industriais e de manufatura, os robôs de próxima geração estão sendo utilizados em ambientes não tradicionais, tais como supermercados, hotéis, aeroportos, bancos, shopping centers e espaços públicos, incluindo calçadas e parques. Além disso, eles estão aparecendo progressivamente em residências. Com um número crescente de pessoas vivendo sozinhas, os robôs de serviço podem ser uma opção bem-vinda à vida doméstica. De acordo com uma apresentação na World Robotics 2019 feita pela Federação Internacional de Robótica (IFR - International Federation of Robotics), o setor de robô doméstico e profissional deverá crescer mais de 40% (CAGR) nos próximos três anos. Embora esse já seja um setor de $ 17,2 bilhões, de acordo com a IFR, a COVID-19 forçou o desenvolvimento agressivo de soluções para enfrentar a pandemia.

Robôs estão sendo utilizados para aumentar a eficiência e a produtividade. Com as últimas inovações tecnológicas, eles também estão sendo utilizados para impulsionar o serviço ao consumidor, aumentar a flexibilidade de uma operação e melhorar o valor de marcas. Com o crescente interesse nos robôs em todas as áreas de uma organização, das lideranças de marca, marketing e experiência do consumidor a estrategistas empresariais e diretores de TI, a implementação e operação seguras de robôs, especialmente no domínio público, se tornou uma preocupação essencial para empresas globalmente.

"O UL 3300 demonstra como estamos resolvendo as crescentes complexidades dos robôs nas áreas de consumo e comércio, como mostrado na participação e liderança ativas nos padrões de segurança de robôs, comitês técnicos e grupos de trabalho do setor", disse Sakamoto. "Para ajudar a levar tecnologias inovadoras de robô para o mercado rapidamente, nossas equipes estão prontas para trabalhar com fabricantes de equipamentos e componentes de robôs, desde o estágio inicial do projeto do produto, para ajudar a antecipar potenciais problemas de segurança e evitar atrasos de produção no estágio final, o que pode impactar o resultado final e a confiança do consumidor".

A divisão de Padrões da UL da Underwriters Laboratories, nossa afiliada sem fins lucrativos, está começando o processo de desenvolvimento de um padrão de consenso, usando o OOI UL 3300 como o documento de origem. Para requerer participação no Painel Técnico de Padrões (Standards Technical Panel), contate Deborah Prince, gerente do programa de padrões da Underwriters Laboratories. Para comprar uma cópia do UL 3300, visite shopULstandards.com. Para obter mais informações ou para solicitar uma cotação para avaliação e/ou certificação de produto, contate [email protected].

