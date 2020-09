Le rapport Développement Durable de LyondellBasell fixe des objectifs ambitieux en matière de déchets plastiques

"LyondellBasell a entrepris un travail de plusieurs années pour faire progresser l'économie circulaire, Nous connaissons déjà des avancées dans le recyclage mécanique et avancé, ainsi que dans la fabrication de produits à base de matières renouvelables", a déclaré Jim Seward, vice-président de la R&D, de la technologie et du développement durable. "Nos objectifs mettent l'accent sur ce que nous considérons comme possible au cours de la prochaine décennie. Nos ambitions en matière de développement durable nous poussent à adapter notre modèle économique. Si l'on considère nos résultats sous l'angle de la technologie et de l'innovation, ils démontrent notre capacité à faire progresser de nouvelles collaborations et de nouveaux partenariats au profit de la société".

Les points clés du rapport LyondellBasell sur le développement durable impliquent d'agir sur plusieurs dimensions. L'ambition de l'entreprise est de :

Produire et commercialiser deux millions de tonnes métriques de polymères recyclés et renouvelables par an, augmenter ses investissements dans la récupération et le recyclage du plastique et accélérer les solutions pour mettre fin aux déchets plastiques.

Réduire ses émissions de CO2 de 15 % par tonne de produit fabriqué par rapport aux niveaux de 2015 d'ici 2030.

Faire progresser la diversité, l'inclusion et l'équité sur le lieu de travail en accélérant les initiatives, telles que l'intégration de la diversité et de l'inclusion (D&I) dans nos programmes de gestion des talents, la mise en place d'un poste de responsable D&I et la participation d'un échantillon représentatif de dirigeants au sein du Conseil D&I.

Rassembler ses pairs de l'industrie au sein de l'American Chemistry Council et de Plastics Europe pour garantir que 100 % des emballages en plastique soient réutilisés, recyclés ou valorisés d'ici 2040.

En outre, l'entreprise continue d'accroître le recyclage et de travailler en collaboration tout au long de la chaîne de valeur, comme en témoigne le rôle déterminant du PDG de LyondellBasell, Bob Patel, dans le lancement de l'Alliance to End Plastic Waste et son implication continue en tant que responsable de l'organisation. LyondellBasell développe également un recyclage moléculaire grâce à sa technologie MoReTec, a élargi ses gammes de produits issus du recyclage mécanique, ainsi que ses offres en matière de couleurs grâce à sa coentreprise 50/50, Quality Circular Polymers (QCP), a amélioré la conception des plastiques pour accroître leur recyclabilité, et, a travaillé avec les propriétaires de marques pour augmenter la recyclabilité des produits. Enfin, l'entreprise a réalisé la première production simultanée de polypropylène (PP) et de polyéthylène basse densité (LDPE) à partir de matières premières renouvelables à l'échelle commerciale.

A propos de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) est l'une des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine de la plasturgie, des produits chimiques et du raffinage. LyondellBasell élabore des produits qui permettent de relever les défis d'aujourd'hui, comme l'amélioration de la sécurité alimentaire grâce à des emballages légers et flexibles, la fourniture d'une eau plus pure grâce à des tuyaux polyvalents et solides ou encore le renforcement de la sécurité, du confort et de l'efficacité énergétique de nombreux véhicules circulant sur les réseaux routiers du monde entier. LyondellBasell commercialise ses produits dans près de 100 pays et détient une position majeure comme bailleur de licences pour la production de polyoléfines et notamment de polypropylène. Vous trouverez davantage d'informations sur www.lyondellbasell.com.

