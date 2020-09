Rapporto di Sostenibilità: LyondellBasell fissa obiettivi ambiziosi in tema di rifiuti plastici

"LyondellBasell ha intrapreso un viaggio pluriennale per sviluppare l'economia circolare e sono stati fatti passi da gigante nel riciclo meccanico e riciclo molecolare, oltre a produrre prodotti da materia prima rinnovabile", ha dichiarato Jim Seward, Senior Vice President Ricerca e Sviluppo, Tecnologia e Sostenibilità . "I nostri obiettivi sottolineano ciò che per noi sarà possibile realizzare nel prossimo decennio e le nostre ambizioni nel campo della sostenibilità richiedono di adattare i nostri modelli di business. Se guardiamo alla storia dei nostri risultati attraverso la lente della tecnologia e dell'innovazione, si evince la nostra capacità di portare avanti nuove collaborazioni e partnership a beneficio della società".

Gli elementi chiave del Rapporto di Sostenibilità di LyondellBasell includono azioni da intraprendere su più fronti. Gli obiettivi dell'azienda sono:

Produrre e commercializzare due milioni di tonnellate di polimeri riciclati e derivanti da materia prima rinnovabile all'anno e aumentare gli investimenti nel recupero e nel riciclo della plastica; accelerare le soluzioni allo scopo di porre fine ai rifiuti di plastica.

Entro il 2030 ridurre le emissioni di CO2 del 15% per tonnellata di materiale prodotto rispetto ai livelli del 2015.

Promuovere la diversità, l'inclusione e l'equità sul posto di lavoro accelerando iniziative quali l'integrazione della Diversità e dell'Inclusione (D&I) all'interno dei propri programmi aziendali dedicati allo sviluppo dei talenti, l'introduzione di una posizione di D&I Officer e il coinvolgimento di un team trasversale che agirà quale D&I Council della società.

Unirsi ai membri dell'American Chemistry Council e di Plastics Europe al fine di garantire che entro il 2040 il 100% degli imballaggi in plastica venga riutilizzato, riciclato o recuperato.

La società continua inoltre a incrementare il riciclo e a lavorare in modo collaborativo con tutta la catena del valore, così come dimostrato dal ruolo strategico ricoperto dal CEO di LyondellBasell, Bob Patel, al lancio dell'Alliance to End Plastic Waste e il suo continuo coinvolgimento in qualità di membro del board.

LyondellBasell sta altresì sviluppando il riciclo avanzato attraverso la tecnologia MoReTec, ampliando così la qualità dei prodotti e dei colori per il riciclo meccanico attraverso la sua joint venture paritaria, Quality Circular Polymers (QCP), migliorando il design delle plastiche per aumentarne la riciclabilità e collaborando con i proprietari dei marchi al fine di aumentare la riciclabilità del prodotto. Infine, la società ha realizzato la prima produzione parallela su scala commerciale di polipropilene (PP) e polietilene a bassa densità (LDPE) a partire da materie prime rinnovabili.

Il Rapporto di Sostenibilità di LyondellBasell è disponibile sul sito della società: https://www.lyondellbasell.com/en/sustainability/.

Guarda il video "We see possible" cliccando qui per avere una visione più completa dell'approccio alla sostenibilità di LyondellBasell.

LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) è una delle più grandi aziende al mondo nel campo dei materiali plastici, dei prodotti chimici e della raffinazione. Grazie ai suoi dipendenti presenti in tutto il mondo, LyondellBasell produce materiali plastici e prodotti che sono la chiave per trovare soluzioni alle moderne sfide come il miglioramento della sicurezza degli alimenti grazie a imballaggi leggeri e flessibili, la purezza dell'acqua grazie a tubature sempre più resistenti e versatili, il miglioramento della sicurezza, del comfort e dell'efficienza del combustibile di molti veicoli e autocarri sulle strade, la garanzia di un funzionamento sicuro ed efficace degli elettrodomestici e dei dispostivi elettronici. LyondellBasell vende i suoi prodotti in oltre 100 paesi ed è il più grande produttore al mondo di compound di polipropilene, nonché il più importante licenziatario di tecnologie per poliolefine. Nel 2020 LyondellBasell è stata nominata per il terzo anno consecutivo una delle società più ammirate nel mondo, the World's Most Admired Companies da Fortune Magazine. Per maggior informazioni su LyondellBasell: www.lyondellbasell.com

