LyondellBasell Duurzaamheidsverslag stelt ambitieuze doelstellingen voor plastic afval

"LyondellBasell heeft een meerjarig traject afgelegd om de circulaire economie te bevorderen en we hebben vooruitgang geboekt op het gebied van mechanische en geavanceerde recycling en producten op basis van hernieuwbare bronnen", aldus Jim Seward, Senior Vice President Research en Development, Technology en Sustainability. "Onze doelstellingen onderstrepen wat we mogelijk achten in het komende decennium. Onze duurzaamheidsambities vereisen dat we onze bedrijfsmodellen aanpassen. Als we door de lens van technologie en innovatie kijken, laat onze staat van dienst zien dat we in staat zijn om nieuwe samenwerkingen en partnerschappen te bevorderen ten behoeve van de samenleving".

De belangrijkste elementen van het Duurzaamheidsverslag van LyondellBasell zijn acties op verschillende fronten. Het is de ambitie van het bedrijf om:

Jaarlijks twee miljoen ton gerecyclede en hernieuwbare polymeren te produceren en op de markt te brengen en de investeringen in de terugwinning en recycling van plastic te verhogen en oplossingen om een einde te maken aan plastic afval te versnellen.

In 2030 de CO2-uitstoot met 15 procent per ton geproduceerd product te verminderen ten opzichte van het niveau van 2015.

Diversiteit, inclusiviteit en rechtvaardigheid op de werkvloer te bevorderen door initiatieven te versnellen, zoals het incorporeren van diversiteit en inclusiviteit (D&I) in talentprogramma's, het aanstellen van een D&I Officer en het betrekken van een dwarsdoorsnede van leidinggevenden om als D&I Raad op te treden.

Aansluiting te zoeken bij de American Chemistry Council en de branchegenoten van Plastics Europe om ervoor te zorgen dat in 2040 100% van de plastic verpakkingen wordt hergebruikt, gerecycled of teruggewonnen.

Daarnaast blijft het bedrijf de recycling verhogen en blijft het samenwerken in de hele waardeketen, zoals blijkt uit de instrumentele rol van LyondellBasell CEO Bob Patel bij de lancering van de Alliance to End Plastic Waste en zijn voortdurende betrokkenheid als een officier van die organisatie.

LyondellBasell ontwikkelt ook geavanceerde recycling met zijn MoReTec-technologie, breidde zijn mechanische recyclingproducten en kleurenaanbod uit via zijn 50/50 joint venture Quality Circular Polymers (QCP), verbeterde het ontwerp van plastic om de recycleerbaarheid te vergroten en werkte samen met merkeigenaren om de recycleerbaarheid van producten te vergroten. Ten slotte heeft het bedrijf de eerste parallelle productie van polypropyleen (PP) en lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) gemaakt van hernieuwbare grondstoffen gerealiseerd op commerciële schaal.

Het duurzaamheidsverslag van LyondellBasell is beschikbaar op de website van het bedrijf: https://www.lyondellbasell.com/en/sustainability/.

Over LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) is een van de grootste kunststof-, chemische en raffinagebedrijven ter wereld. Gedreven door zijn werknemers over de hele wereld produceert LyondellBasell materialen en producten die de sleutel vormen tot de ontwikkeling van oplossingen voor moderne uitdagingen, zoals het verbeteren van de voedselveiligheid door middel van lichtgewicht en flexibele verpakkingen, het beschermen van de zuiverheid van de watervoorziening door sterkere en veelzijdigere leidingen, het verbeteren van de veiligheid, het comfort en de brandstofefficiëntie van veel auto's en vrachtwagens op de weg, en het waarborgen van de veilige en effectieve functionaliteit in elektronica en apparaten. LyondellBasell verkoopt producten in meer dan 100 landen en is 's werelds grootste producent van polymeerverbindingen en de grootste licentiegever van polyolefinetechnologieën. In 2020 werd LyondellBasell voor het derde achtereenvolgende jaar op de lijst van Fortune magazine van "World's Most Admired Companies" vermeld. Meer informatie over LyondellBasell is te vinden op www.LyondellBasell.com.

