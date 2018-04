Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est entièrement capitalisé pour la cinquième année consécutive

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») a annoncé aujourd'hui qu'en date du 1er janvier 2018, il était capitalisé à 105 %. C'est la cinquième année consécutive que le régime est entièrement capitalisé, ce qui démontre sa santé financière et sa viabilité à long terme.

Le régime a obtenu un rendement net total de 9,7 % pour l'année ayant pris fin le 31 décembre 2017, portant l'actif net à 189,5 milliards de dollars, soit une augmentation par un facteur proche de dix depuis la création du régime en 1990.

« Le fait que nous avons pu réaliser cet excédent de capitalisation tout en utilisant un taux d'actualisation prudent de 4,8 %, l'un des plus faibles dans le secteur des régimes de retraite, témoigne de la santé financière et de la viabilité du régime, a déclaré Ron Mock, Président et Chef de la direction. Être dans une situation d'excédent est un véritable indicateur de succès pour le régime. »

L'équilibre entre l'actif et le coût des retraites futures est essentiel pour satisfaire les besoins des retraités d'aujourd'hui, sans compromettre la santé financière des générations futures.

Les répondants du régime, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (FEO) et le gouvernement de l'Ontario, ont choisi de déposer l'évaluation au 1er janvier 2017 en rétablissant à 100 % la protection contre l'inflation pour toutes les retraites et en réduisant de 1,1 % les taux de cotisation de tous les participants actifs, deux mesures entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Les répondants du régime ont décidé de déposer l'évaluation au 1er janvier 2018 et d'affecter l'excédent du régime, soit 10,3 milliards de dollars, à une réserve pour éventualités, afin de soutenir le régime en cas de chute importante des marchés. Le mécanisme de protection conditionnelle contre l'inflation, mis en place par les répondants du régime en 2010, constitue également un soutien efficace pour la viabilité du régime.

En 2017, le RREO a fait des progrès dans l'évolution de sa stratégie de placement, visant à mieux combiner une approche ascendante éprouvée à l'égard de la sélection des actifs et une approche descendante robuste en matière de gestion des risques et de répartition de l'actif. Ce travail a été mené par Bjarne Graven Larsen, Chef des placements, qui a démissionné après deux ans au RREO et prévoit de retourner vivre au Danemark avec sa famille.

« Je tiens à remercier Bjarne pour ses nombreuses contributions au cours des deux dernières années et lui souhaite le meilleur pour sa carrière future », a déclaré M. Mock, qui agira à titre de Chef des placements par intérim pendant le processus visant à trouver le remplaçant de M. Graven Larsen.

Pour l'année se terminant le 31 décembre 2017, le régime a dépassé le rendement de 8,2 % de son indice de référence. Le revenu de placements net annuel de 17,0 milliards de dollars correspond presque à l'ensemble du régime au début de son programme de placement direct.

« Cette année, nous avons réduit notre exposition aux placements passifs et nous avons adopté des stratégies toujours plus actives, là où nous pouvons ajouter de la valeur en tirant parti de notre expérience et de nos capitaux, a ajouté M. Mock. Notre stratégie de placement est conçue pour durer ; elle nous guide dans un environnement caractérisé par des marchés en constante évolution. »

Au 31 décembre 2017, le rendement net total du RREO sur cinq et dix ans s'établissait à respectivement 9,6 % et à 7,6 %. Au 31 décembre 2017, le régime a connu un taux de rendement net total annualisé de 9,9 % depuis sa création. Plus des trois quarts de la capitalisation du régime proviennent du rendement des placements, le reste provenant des cotisations des participants et du gouvernement.

Points saillants sur le rendement des placements par catégorie d'actifs[1]

Valeur des actifs au Valeur des actifs au 31 décembre 2017 31 décembre 2016 Taux de rendement Catégorie d'actif (milliards $) (milliards $) en 2017 en 2017 Actions 67,1 $ 66,0 $ 17,6 % 15,4 % Actions cotées en bourse 35,2 $ 39,0 $ 15,9 % 15,9 % Actions non cotées en bourse 31,9 $ 27,0 $ 18,8 % 14,6 % Titres à revenus fixes[2] 61,4 $ 75,2 $ 2,6 % 2,6 % Titres de créance[3] 13,6 $ - 1,7 % 1,1 % Placements sensibles à l'inflation 26,6 $ 10,5 $ -3,2 % -4,0 % Actifs réels 45,7 $ 44,3 $ 10,9 % 7,1 % Immobilier 25,5 $ 26,5 $ 6,9 % 7,3 % Infrastructure 18,7 $ 17,8 $ 18,2 % 8,0 % Titres à taux réel 1,5 $ - - -

[1] Les portefeuilles du régime comprenant la catégorie des stratégies de rendement absolu,la superposition de devises (overlay) et le marché monétaire sont uniquement inclus dans le rendement net total du régime et ne sont pas présentés séparément.

[2] Le montant moins élevé reflète la présentation de la catégorie des titres de créance comme une classe d'actifs séparée de la catégorie des titres à revenu fixe.

[3] Les données comparatives avec l'année 2016 ne sont pas disponibles, car cette catégorie d'actifs a été établie en 2017.

Les catégories d'actifs du RREO ont été redéfinies en 2017 dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de placement OneTeachers. Nous comptons actuellement six catégories d'actifs comparativement à cinq en 2016 : les actions (actions cotées en bourse et actions non cotées en bourse), les titres à revenu fixe, les titres de créance (comprenant les titres de créance des sociétés et des pays émergents), les placements sensibles à l'inflation (comprenant les ressources naturelles, les matières premières et les protections contre l'inflation), les actifs réels (immobilier et infrastructures) et les stratégies de rendement absolu (recherche de rendements faiblement corrélés avec les marchés, y compris les fonds spéculatifs).

Le rendement de nos placements en monnaies locales a été de 11,9 % en 2017, en hausse par rapport au rendement de 7,2 % de l'année précédente. La conversion du rendement en dollars canadiens a eu un effet de -1,8 % sur le rendement net total du régime. Ceci, combiné avec les frais d'administration, a porté le rendement net à 9,7 %.

Le risque de change fait partie de la constitution globale de nos portefeuilles, et nous tenons compte du risque associé aux taux de change. Dans certaines circonstances, nous prendrons des mesures de couverture pour réduire notre exposition au risque des taux change, qui est inévitable lorsque l'on investit à l'échelle mondiale. Cette approche dynamique, axée sur la gestion des risques, soutient notre stratégie globale de placements OneTeachers.

Le RREO continue d'enregistrer une solide performance quant à ses services en matière de retraite. Notre division Services aux participants est une fois de plus classée parmi les deux meilleures au monde pour ses services et a obtenu des notes de satisfaction élevées dans les sondages auprès des participants. L'indice de la qualité du service du régime, qui mesure la satisfaction des participants à l'égard de ses services, a reçu une note de 8,8 sur 10, et le régime a été classé au deuxième rang parmi ses pairs et dans le monde par CEM Benchmarking Inc. pour la qualité de ses services en matière de retraite.

Avec un actif net sous gestion de 189,5 milliards de dollars au 31 décembre 2017, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) investit et administre le plus important régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un taux de rendement net total annualisé de 9,9 % depuis sa création en 1990. Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est un organisme indépendant dont le siège se situe à Toronto. Son bureau régional pour la zone Asie-Pacifique est situé à Hong Kong et son bureau pour les régions d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique est à Londres. Le régime de pension à prestations déterminées est entièrement capitalisé. Il est au service des 323 000 enseignants actifs et retraités de l'État de l'Ontario. Pour plus d'informations, rendez-vous sur otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

