Le réseau de télévision des créateurs Streemfire présente un service de publicité vidéo programmatique lors du Web Summit 2022

VIENNE, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Streemfire, un réseau de télévision gratuit créé par des créateurs, a annoncé aujourd'hui, avant la conférence Web Summit 2022, l'introduction de la publicité vidéo programmatique sur leurs chaînes de télévision, permettant aux créateurs de gagner plus sur le réseau.

« Streemfire permet aux créateurs d'avoir une voix à la télévision. Avec le lancement de la publicité programmatique, nous sommes mieux en mesure de proposer aux téléspectateurs des publicités les plus pertinentes pour eux et de permettre aux créateurs de gagner plus », a déclaré Niklas Trenkler, PDG de Streemfire. « La diffusion d'intérêts et de passe-temps spécifiques sur Streemfire se traduit par un public hyper ciblé, que les annonceurs peuvent désormais mieux cibler. »

Streemfire associe les créateurs les plus talentueux avec l'expérience télévisuelle décontractée de la télévision. Il s'agit du premier réseau à fournir du contenu généré par l'utilisateur dans un format de visualisation de type chaîne.

Grâce à la publicité programmatique, les créateurs de contenu sur le réseau Streemfire peuvent gagner plus tandis que les annonceurs sont en mesure de fournir aux téléspectateurs des publicités hautement ciblées et mesurées qui sont les plus pertinentes pour eux.

Alors que chaque chaîne est programmée de manière linéaire, les coupures publicitaires sont ciblées sur chaque téléspectateur via l'insertion d'annonces côté serveur (SSAI), permettant une diffusion transparente d'annonces ciblées dans le contenu diffusé en continu. La publicité sera diffusée au bon moment, au bon endroit et au bon public.

Le réseau Streemfire TV se compose actuellement de six chaînes, Paragliding TV, The Cycling Channel, Duck Hunting TV, Motorbikes & Engines, Big City TV et Car Magazine TV. Pour chaque chaîne, Streemfire s'associe aux créateurs les plus talentueux ainsi qu'aux leaders les plus compétents dans leur créneau respectif. Les chaînes sont disponibles gratuitement sur ROKU, Android TV et Amazon Fire TV ou via streemfire.com pour être visionnées sur n'importe quel appareil.

Streemfire est le premier service à proposer un espace de diffusion TV professionnelle à destination du plus grand nombre. Le réseau permet aux téléspectateurs d'explorer une variété d'intérêts, de genres et d'humeurs, dans une expérience vidéo en direct transparente 24h/24 et 7j/7.

Streemfire sera présent à la conférence Web Summit 2022 à Lisbonne, au Portugal, l'un des plus grands événements technologiques au monde avec la participation d'entreprises redéfinissant l'industrie technologique.

