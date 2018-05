Le réseau social sans publicité Vero s'associe à Global Charity Partners pour lancer Donate Now

Dans le cadre du nouveau partenariat, les utilisateurs de Vero peuvent soutenir à l'heure actuelle le travail d'amfAR (une fondation pour la recherche sur le SIDA), de l'American Foundation for Suicide Prevention et de Children with Cancer UK. Vero annoncera d'autres partenaires de bienfaisance dans les semaines à venir. Pour faire un don aujourd'hui, vous pouvez télécharger Vero sur l'Apple App Store ou Google Play et rechercher l'une des associations caritatives.

Vero s'est donné pour mission de rendre le monde meilleur, en commençant par l'expérience sociale en ligne de tout un chacun. Plate-forme accessible uniquement sur abonnement, Vero dispose d'un cadre intégré qui permet aux utilisateurs d'avoir un contrôle sur les personnes avec lesquelles ils partagent. Vero fonctionne sans publicité et n'exploite pas les données des utilisateurs. Vero ne partage pas non plus d'informations avec des tiers, ce qui permet aux utilisateurs de vivre une expérience sociale authentique en ligne en sachant que leurs informations personnelles sont sécurisées.

Après avoir apporté à leurs premiers millions d'utilisateurs un accès gratuit à Vero à vie, l'entreprise a récemment étendu l'offre à tous les nouveaux utilisateurs jusqu'à nouvel ordre. La touche Donate Now rejoint la touche Buy Now qui permet aux utilisateurs d'acheter des articles uniques sur Vero, tels que le livre Prince Pre Fame (Prince avant la célébrité) qui n'avait jamais publié auparavant, des articles uniques d'Oliver Spencer ou des numéros de Clash Magazine, Schön Magazine et Greg Williams Magazine. Parmi les autres articles en vente, vous trouverez Banton Frameworks et les articles de bijouterie Kristine Cabanban.

Vero est actuellement disponible gratuitement sur l'Apple App Store et Google Play dans le monde entier.

www.vero.co

