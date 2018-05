Werbefreies Social-Media-Netzwerk Vero und Global Charity Partners lancieren gemeinsam Donate Now

LONDON, 14. Mai 2018 /PRNewswire/ -- Vero, eine schnell wachsende Social-Media-Plattform, die ein beispielloses, komplett werbefreies Social-Networking-Erlebnis ohne massenhaftes Data-Mining bietet, hat heute gemeinsam mit Global Charity Partners einen Donate Now-Button in der Vero-App eingeführt, mit dem die Nutzer direkt und gebührenfrei an Wohltätigkeitsorganisationen spenden können. Die Nutzer können in der Vero-App eine Wohltätigkeitsorganisation suchen und durch Antippen von Donate Now per Apple Pay oder Kreditkarte bezahlen. Vero erhebt für Donate Now-Spenden keine Gebühren. Der gesamte Betrag kommt der Wohltätigkeitsorganisation zugute. Der Button erscheint auf speziellen Posts, die von den Wohltätigkeitsorganisationen geteilt werden.