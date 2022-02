Le robot aspirateur et serpillière autonettoyant W10 de Dreame arrive sur les marchés européens

Le W10 est doté d'un système avancé d'aspiration et de lavage 2-en-1, permettant aux utilisateurs de passer facilement du nettoyage à sec au nettoyage humide sans changer de pièces sur le robot, ce qui leur évite des heures de travail fastidieux.

Les utilisateurs peuvent sélectionner jusqu'à 3 modes via l'application : aspiration, lavage et nettoyage tout-en-un. Ainsi, le robot peut balayer la poussière et les débris des tapis, passer la serpillière sur les surfaces de la salle de bain ou aspirer et passer la serpillière simultanément sur les sols durs sans jamais avoir à changer de pièces sur l'appareil.

Nettoyage automatique et séchage à l'air chaud des serpillières

La difficulté de nettoyage et de séchage après utilisation est l'une des plaintes les plus courantes concernant les robots serpillières. La plupart d'entre eux doivent être démontés, frottés, essuyés et séchés à l'air libre afin d'éliminer toute l'humidité. Le séchage à l'air libre est une préoccupation majeure, puisqu'un tissu humide devient un terrain propice aux bactéries.

Le W10 ne requiert aucun effort de la part de l'utilisateur. Dès qu'il retourne à sa base après avoir terminé son cycle de nettoyage, le W10 rince et sèche automatiquement les serpillières afin d'éviter les moisissures et la propagation des bactéries.

Serpillière à double disque et à rotation rapide pour un nettoyage en profondeur

Grâce à deux disques de lavage tournant à une vitesse impressionnante de 180 tours par minute, associés à une aspiration maximale de 4 000 Pa et une pression de jusqu'à 10 Newtons sur les disques, le W10 élimine les taches tenaces sans effort.

En outre, la conception en forme de D permet au W10 de longer les murs et les coins de manière bien plus précise que les autres robots aspirateurs, tandis qu'une brosse latérale se charge de récupérer les débris sur les côtés.

Détection des tapis et augmentation automatique de la puissance d'aspiration.

Les utilisateurs n'ont pas à se soucier d'augmenter la puissance pour nettoyer les tapis. Le W10 utilise la détection ultrasonique des tapis pour reconnaître à l'avance les surfaces moquettées, ce qui lui permet de planifier son parcours en fonction de son mode de nettoyage.

En mode aspirateur, le W10 passe automatiquement en aspiration maximale lorsqu'il s'approche des tapis, tandis qu'en mode nettoyage, il contourne les tapis pour éviter de les mouiller.

« Probablement le meilleur aspirateur robot jamais vu »

Le W10 a été commercialisé pour la première fois en Amérique du Nord. De nombreux critiques techniques américains l'ont testé et lui ont attribué une note élevée. Eileen, de la publication en ligne américaine ZDNet, n'a pas tari d'éloges sur le W10, en le décrivant comme étant « probablement le meilleur aspirateur robot jamais vu ».

Eileen a particulièrement apprécié la capacité de nettoyage du W10 : « Lorsqu'il fera partie de vos habitudes, cet aspirateur robot vous offrira tout ce dont vous avez besoin pour un nettoyage facile ».

Notez la date dans votre calendrier

Le W10 arrivera sur les marchés européens à 09 h CET (heure d'Europe centrale) le 11 février 2022. Les acheteurs pourront bénéficier d'une remise anticipée de 210 € jusqu'au 11 mars 2022 à 08 h 59 CET.

Le W10 sera disponible à la vente sur Amazon et Gooboo en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne au prix réduit de 889,99 €.

À propos de Dreame

Fondée en 2017, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovante. Portée par son objectif de simplifier la vie des utilisateurs grâce à la technologie, elle s'est spécialisée dans les appareils électroménagers intelligents. Suivez l'entreprise sur Facebook , Instagram et Twitter .

