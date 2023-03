Le Royaume-Uni, dernier pays membre d'IDB Invest

LONDRES, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- IDB Invest a accueilli son 48e pays membre, le Royaume-Uni. La déclaration officielle d'adhésion a été signée lors d'une cérémonie dirigée par le ministre britannique du Développement, Andrew Mitchell, le président de l'Inter-American Development Bank (IDB), Ilan Goldfajn, et le PDG d'IDB Invest, James P. Scriven.

UK Development Minister Andrew Mitchell, Inter-American Development Bank President Ilan Goldfajn and IDB Invest CEO James P. Scriven participated in a joining ceremony in London to welcome the United Kingdom as IDB Invest's 48th member country.

Cette annonce fait suite à une relation de longue date avec l'IDB. Depuis 1976, le Royaume-Uni est membre de l'IDB, et son admission à IDB Invest renforce son engagement à accroître le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes par le biais du secteur privé.

En 2017, l'IDB, IDB Invest et le Royaume-Uni ont créé le programme UK Sustainable Infrastructure Program (UK SIP), un fonds fiduciaire de 177,5 millions de livres sterling, mobilisant des investissements privés pour accroître l'action climatique afin d'aider les pays à respecter les engagements de l'Accord de Paris.

« Attirer de nouveaux investisseurs en Amérique latine et dans les Caraïbes peut nous aider à relever des défis mondiaux communs, tels que l'insécurité alimentaire et le besoin d'énergie propre », a déclaré le président de l'IDB, Ilan Goldfajn. « La continuité de notre partenariat avec le gouvernement britannique représente une étape importante pour accroître la croissance durable et inclusive dans notre région. »

« Nous voulons relier les investisseurs mondiaux au développement durable en Amérique latine et dans les Caraïbes, afin de nous assurer que nous pouvons avoir un impact réel sur la vie de la population », a déclaré James P. Scriven, PDG d'IDB Invest. « Nous sommes heureux de voir le Royaume-Uni rejoindre IDB Invest et nous sommes impatients de mobiliser de nouveaux investissements pour accroître l'action climatique, l'égalité des sexes et les infrastructures durables. »

À propos de l'IDB

L'Inter-American Development Bank se consacre à l'amélioration des conditions de vie. Créée en 1959, l'IDB est une source majeure de financement à long terme pour le développement économique, social et institutionnel en Amérique latine et dans les Caraïbes. L'IDB mène également des recherches de pointe et fournit des conseils en matière de politique, une assistance technique et des formations à ses clients des secteurs public et privé dans toute la région. Accédez à notre visite virtuelle.

À propos d'IDB Invest

IDB Invest, membre du groupe IDB, est une banque multilatérale de développement qui s'engage à promouvoir le développement économique des pays d'Amérique latine et des Caraïbes dans lesquels elle mène ses activités par le biais du secteur privé. IDB Invest finance des entreprises et des projets de développement durable pour obtenir des résultats financiers et maximiser le développement économique, social et environnemental dans la région. Avec un portefeuille de 15,3 milliards en gestion d'actifs et 375 clients dans 25 pays, IDB Invest fournit des solutions financières innovantes et des services de conseil qui répondent aux besoins de ses clients dans divers secteurs.

Contact presse : Ana Escudero [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2014126/IDB_Invest_UK_Joining_Ceremony.jpg

SOURCE IDB Invest