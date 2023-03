Verenigd Koninkrijk sluit zich aan bij IDB Invest als nieuwste lidstaat

LONDEN, 2 maart 2023 /PRNewswire/ -- IDB Invest heeft het Verenigd Koninkrijk verwelkomd als zijn 48ste lid. De officiële lidmaatschapsverklaring werd ondertekend tijdens een toetredingsceremonie onder leiding van Andrew Mitchel, de Britse Development Minister, Ilan Goldfajn, President van de Inter-American Development Bank (IDB) en James P. Scriven, CEO van IDB Invest.

De aankondiging volgt op een langdurige relatie met de IDB. Het Verenigd Koninkrijk is sinds 1976 lid van de IDB en zijn toelating tot IDB Invest versterkt zijn engagement om de ontwikkeling in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied via de particuliere sector te bevorderen.

In 2017 hebben IDB, IDB Invest en het Verenigd Koninkrijk het UK Sustainable Infrastructure Program (UK SIP) opgericht, een trustfonds van 177,5 miljoen pond dat particuliere investeringen mobiliseert om meer klimaatactie te ondernemen, en zo landen te helpen de verbintenissen van de Overeenkomst van Parijs na te komen.

"Het aantrekken van nieuwe investeerders naar Latijns-Amerika en het Caribisch gebied kan ons helpen gemeenschappelijke mondiale uitdagingen aan te pakken, zoals voedselonzekerheid en de behoefte aan schone energie," zei IDB-voorzitter Ilan Goldfajn. "Onze voortzetting van het partnerschap met de Britse regering is een belangrijke stap naar meer duurzame en inclusieve groei in onze regio."

"We willen wereldwijde investeerders in contact brengen met duurzame ontwikkeling in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, om ervoor te zorgen dat we een echte impact kunnen hebben op het leven van mensen", aldus James P. Scriven, CEO van IDB Invest. "We zijn verheugd dat het Verenigd Koninkrijk zich aansluit bij IDB Invest en kijken uit ernaar uit nieuwe investeringen te kunnen benutten voor meer klimaatacties, gendergelijkheid en duurzame infrastructuur."

