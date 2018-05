Le salon China Interdye 2018 s'achève avec succès

Une riche liste de sociétés nationales et internationales a participé aux salons, avec entre autres les géants internationaux Tanatex, Huntsman, Yorkshire et les leaders nationaux Zhejiang Longsheng Group, Zhejiang Runtu, Hangzhou Jihua Group, qui se sont montrés très élogieux. Les délégations d'exposants venus d'Inde et de Corée ont également augmenté leur participation. En outre, des leaders d'opinion de nombreuses associations destinées à l'industrie, dont l'Association chinoise de l'industrie pétrolière et chimique, le Conseil national chinois du textile et de l'habillement, le Conseil de Shanghai pour la promotion du commerce international, l'Association chinoise de teinture et d'impression, l'Association chinoise des textiles de coton, l'Association chinoise de l'industrie du tricotage, ainsi que le Comité professionnel des pigments organiques, le Comité professionnel des additifs et le Comité professionnel des mélanges-maîtres de l'Association chinoise de l'industrie des colorants se sont rendus à l'événement.

Plusieurs événements, forums, séminaires, conférences sur les nouveaux produits, conférences destinées à l'industrie et rencontres annuelles majeurs se sont tenus parallèlement aux salons. Signalons deux événements importants : la cérémonie de lancement de la plateforme en ligne de commerce électronique i7colors qui s'est déroulée au Centre international des expositions et congrès de Shanghai, hall nord, ainsi que la conférence de presse de Zhichuan Eco Net qui s'est tenue lors du China Interdye. L'ensemble des expositions et rencontres a permis de promouvoir la transformation continue de l'industrie mondiale des teintures et des produits chimiques.

L'année prochaine, le China Interdye se déroulera de nouveau au Centre international des expositions et congrès de Shanghai, du 10 au 12 avril. Les inscriptions sont à présent ouvertes pour Interdye Asia, la manifestation sœur du China Interdye, qui se déroulera du 21 au 24 novembre au Centre des expositions et congrès de Saïgon au Vietnam. L'événement offre une plateforme d'échanges pour l'industrie des colorants de Chine afin d'accélérer davantage la transformation continue et contribuer à la vague de prospérité que connait l'industrie asiatique des colorants. Pour vous inscrire, veuillez contacter M. Zack : +86-21-6279-2828.

