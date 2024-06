Le salon NRF 2024 : Retail's Big Show Asia Pacific se termine avec une participation exceptionnelle du public et du secteur

L'événement spectaculaire de trois jours a attiré plus de 7 000 inscrits venant de plus de 40 pays d'Asie-Pacifique et du monde entier, en plus de 238 exposants

SINGAPOUR, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le premier salon NRF 2024 : Retail's Big Show Asia Pacific , organisé par la National Retail Federation (NRF) aux États-Unis et Comexposium, organisateur mondial d'événements, s'est achevé avec une participation exceptionnelle et un impact retentissant sur l'avenir du commerce de détail. Cet événement de trois jours, qui s'est tenu au Sands Expo and Convention Centre de Singapour du 11 au 13 juin, a attiré plus de 7 000 inscrits et 238 exposants venus de toute la région Asie-Pacifique et du monde entier.

Sous le thème « Fast Track Your Success » (Accélérer votre succès), NRF 2024 : Retail's Big Show Asia Pacific a accueilli plus de 100 intervenants au cours de 60 sessions, comprenant des discours d'ouverture, des discussions de groupe, des programmes spéciaux et des visites, qui ont abordé les dernières tendances, technologies et stratégies susceptibles de transformer le paysage du commerce de détail dans la région Asie-Pacifique.

Des leaders du secteur issus d'entreprises renommées telles que AEON Group, Amazon, Coca-Cola, Central Retail Corporation (Thaïlande), Domino's, Fast Retailing (UNIQLO), Hermès, Mastercard, Moët Hennessy, Puma, Lotte Corporation et Wumart, entre autres, ont partagé leurs points de vue sur des sujets allant du commerce de détail omnicanal aux pratiques durables, en passant par l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et l'évolution de l'expérience client.

« NRF 2024 : Retail's Big Show Asia Pacific a répondu à nos attentes en tant qu'exposant dans les domaines de la fréquentation, du leadership éclairé et de l'influence. Il est clair que cet événement est une plateforme essentielle pour orienter l'avenir du commerce de détail, favoriser des rencontres significatives et susciter des idées transformatrices », a déclaré Mette Krogh, directrice du marketing chez RELEX Solutions. « Nous sommes impatients de tirer parti des précieuses connaissances acquises et des relations établies lors de l'événement pour faire avancer nos initiatives pour l'Asie-Pacifique. »

L'un des points forts du NRF 2024 : Retail's Big Show Asia Pacific a été le NRF Innovation Lab, qui présentait les technologies de commerce de détail les plus visionnaires disponibles sur le marché aujourd'hui. Les participants ont eu l'occasion de découvrir directement les progrès réalisés dans des domaines tels que l'IA, la réalité augmentée, l'analyse des données et le Web3, qui devaient alimenter le nouveau commerce de détail à l'ère du numérique.

« En tant qu'orateur, j'ai été impressionné par l'étendue des sujets abordés et la profondeur de l'expertise partagée lors de la conférence », a déclaré Xu Ying, président de Wumei Technology Group. « La présentation de solutions de vente au détail lors de l'exposition et l'échange d'idées novatrices et de meilleures pratiques ont laissé un impact durable. Le salon NRF 2024 : Retail's Big Show Asia Pacific a non seulement établi une nouvelle norme pour les événements du secteur, mais a également consolidé son influence en tant que pierre angulaire du leadership et de l'innovation dans le domaine du commerce de détail. »

« L'accueil chaleureux et favorable que nous avons reçu de la part des communautés de détaillants en Inde, au Japon, en Chine, aux Philippines, au Viêt Nam et en Nouvelle-Zélande indique clairement qu'il existe une demande importante pour un événement pan-régional sur le commerce de détail, a déclaré Ryf Quail, directeur général de su salon NRF 2024 : Retail's Big Show Asia Pacific, Comexposium. « L'énergie et l'enthousiasme des participants ont été incroyables, soulignant la nature dynamique et évolutive du secteur de la vente au détail dans la région. « Nous sommes fiers d'offrir une plateforme d'échange de connaissances, de réseautage et d'innovation qui fait avancer le secteur. »

Pour l'avenir, la NRF est heureuse d'annoncer que le salon NRF 2025 : Retail's Big Show Asia Pacific aura lieu du 3 au 5 juin 2025, sur le même site emblématique à Singapour. L'événement à venir promet de s'appuyer sur le succès du salon de cette année, avec encore plus de conférenciers visionnaires, de technologies d'avant-garde et d'opportunités de réseautage inégalées.

Les réservations ont déjà commencé pour les exposants existants. Pour les nouveaux exposants, les réservations débuteront le 1er juillet 2024. Les professionnels de la vente au détail, les innovateurs technologiques et les acteurs du secteur sont encouragés à inscrire leur agenda et à participer à la conférence sur la vente au détail la plus importante et la plus influente de la région Asie-Pacifique.

À propos du salon NRF 2024 : Retail's Big Show Asia Pacific

L'événement le plus important du commerce de détail en Asie-Pacifique se tient à Singapour du 11 au 13 juin 2024. L'édition Asie-Pacifique réunit les leaders du secteur de la vente au détail de toute la région pour qu'ils collaborent sur la scène pan Asie-Pacifique. Laissez-vous inspirer par les plus grands leaders du commerce de détail de la région Asie-Pacifique lors du salon Retail's Big Show Asia Pacific, dans l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde. Les professionnels de la vente au détail du monde entier peuvent profiter de trois jours de programmes éducatifs, d'une exposition complète présentant les dernières solutions de vente au détail, ainsi que d'un laboratoire d'innovation et d'une zone de démarrage présentant des technologies révolutionnaires dans le secteur de la vente au détail de la région Asie-Pacifique. https://nrfbigshowapac.nrf.com