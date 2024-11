Le smartphone TCL 50 PRO NXTPAPER 5G nommé lauréat du prix de l'innovation CES 2025

IRVINE, Californie, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- TCL, pionnier de la technologie d'affichage pour les smartphones, tablettes et appareils connectés riches en fonctionnalités, est fier d'annoncer que son smartphone TCL 50 PRO NXTPAPER 5G a été récompensé par un prix de l'innovation CES 2025 pour les appareils mobiles. Cette reconnaissance illustre l'engagement de TCL à humaniser la technologie et à fournir des produits innovants optimisés pour l'expérience de l'utilisateur.

TCL 50 PRO NXTPAPER 5G

C'est la deuxième année consécutive que TCL est reconnu par la Consumer Technology Association (CTA) pour ses produits mobiles. L'année dernière, le smartphone TCL 40 NXTPAPER a également été nommé lauréat du prix de l'innovation CES 2024 dans la catégorie des appareils mobiles. Conforté par les réactions et les résultats positifs, TCL s'engage à repousser encore plus les limites de l'innovation avec une technologie toujours plus avancée et humanisée pour tous les utilisateurs.

« Chez TCL, nous ne nous contentons pas de prendre le pouls de l'industrie ; nous étudions en profondeur chaque aspect du parcours de l'utilisateur pour contribuer à la conception des appareils que nous fabriquons », a déclaré Jefferson Li, directeur général de l'unité commerciale de téléphonie mobile de TCL. « Intégrant la technologie pionnière NXTPAPER avec des capacités d'IA de pointe, le téléphone TCL 50 PRO NXTPAPER 5G représente une mise à niveau significative dans la façon dont nous vivons notre monde numérique, offrant aux utilisateurs une façon plus claire et plus confortable de regarder, de créer et de lire où qu'ils aillent, le tout à un prix abordable. »

Le lancement du TCL 50 PRO NXTPAPER 5G à l'IFA 2024 en septembre a été un moment fort dans le parcours de TCL vers l'excellence cette année. S'appuyant sur les fonctionnalités de l'IA issues du partenariat entre TCL et Microsoft, et sur les avantages distincts de la dernière technologie NXTPAPER, l'appareil est conçu pour enrichir les expériences de lecture et de visionnage avec une productivité accrue et un confort oculaire inégalé. Représentant une intégration harmonieuse de la technologie et de la vie quotidienne, il donne aux utilisateurs la liberté d'accéder sans effort à des contenus et de les apprécier dans n'importe quel contexte.

Le programme des CES Innovation Awards, organisé par la CTA, est un concours annuel qui récompense la conception et l'ingénierie exceptionnelles dans une multitude de catégories de produits technologiques grand public. Un jury composé d'experts du secteur examine et sélectionne les candidatures les mieux notées sur la base de l'innovation, de l'ingénierie et de la fonctionnalité, de l'esthétique et de la conception.

Le TCL 50 PRO NXTPAPER 5G est doté d'un écran d'une clarté exceptionnelle qui minimise les reflets et réduit la fatigue oculaire dans toutes les conditions d'éclairage, en reproduisant l'aspect et le toucher d'un papier doux pour les yeux. Les paramètres adaptatifs de l'écran optimisent la luminosité et ajustent automatiquement la température des couleurs en fonction de l'heure de la journée pour une expérience visuelle confortable et naturelle. Un simple appui sur la touche NXTPAPER active instantanément le mode Max Ink, favorisant une lecture concentrée et immersive et minimisant la fatigue oculaire. Associé à l'Eye Care Assistant, le smartphone s'adapte à un mode de vie numérique contemporain en privilégiant le confort visuel. Avec sa couverture élégante en basalte et son design de piscine infini, il allie harmonieusement forme et fonction.

