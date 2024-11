TCL 50 PRO NXTPAPER 5G-Smartphone erhält Innovationspreis der CES 2025

IRVINE, Kalifornien, 15. November 2024 /PRNewswire/ – TCL, ein Pionier in der Display-Technologie für funktionsreiche Smartphones, Tablets und vernetzte Geräte, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass sein TCL 50 PRO NXTPAPER 5G-Smartphone mit einem CES 2025 Innovation Award for Mobile Devices ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung ist ein Beispiel für das Engagement von TCL, Technologie zu vermenschlichen und innovative Produkte zu liefern, die für das Benutzererlebnis optimiert sind.

TCL 50 PRO NXTPAPER 5G

Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem TCL von der CTA für seine mobilen Produkte ausgezeichnet wurde. Letztes Jahr wurde das TCL 40 NXTPAPER-Smartphone ebenfalls mit dem CES 2024 Innovation Award in der Kategorie Mobile Devices ausgezeichnet. Ermutigt durch das positive Feedback und die Ergebnisse ist TCL entschlossen, die Grenzen der Innovation mit noch fortschrittlicherer und humanisierterer Technologie für alle Benutzer weiter zu verschieben.

„Bei TCL sind wir nicht nur am Puls der Branche, sondern beschäftigen uns eingehend mit jedem Aspekt der Benutzererfahrung, um die von uns hergestellten Geräte entsprechend zu gestalten", so Jefferson Li, General Manager der TCL Mobile Phone Business Unit. „Durch die Integration der bahnbrechenden NXTPAPER-Technologie mit modernsten KI-Funktionen stellt das TCL 50 PRO NXTPAPER 5G-Telefon eine bedeutende Verbesserung unserer digitalen Welt dar und bietet den Benutzern eine klarere und bequemere Möglichkeit, überall zu sehen, zu erstellen und zu lesen – und das zu einem erschwinglichen Preis."

Die Einführung des TCL 50 PRO NXTPAPER 5G auf der IFA 2024 im September war ein wichtiger Höhepunkt auf dem Weg von TCL zu Spitzenleistungen in diesem Jahr. Durch die Nutzung von KI-Funktionen, die durch die Partnerschaft von TCL mit Microsoft ermöglicht werden, und den Vorteilen der neuesten NXTPAPER-Technologie ist das Gerät darauf zugeschnitten, das Lese- und Seherlebnis durch verbesserte Produktivität und unvergleichlichen Augenkomfort zu bereichern. Es steht für eine harmonische Integration von Technologie und Alltag und bietet den Nutzern die Freiheit, mühelos und in jeder Umgebung auf Inhalte zuzugreifen und diese zu genießen.

Das von der Consumer Technology Association (CTA) organisierte Programm der CES Innovation Awards ist ein jährlicher Wettbewerb, der herausragendes Design und Technik in einer Vielzahl von Produktkategorien der Verbrauchertechnologie auszeichnet. Eine hochkarätige Jury aus Branchenexperten prüft und wählt die Einreichungen mit den höchsten Punktzahlen auf der Grundlage von Innovation, Technik und Funktionalität, Ästhetik und Design aus.

Das TCL 50 PRO NXTPAPER 5G verfügt über ein außergewöhnlich klares Display, das bei allen Lichtverhältnissen Blendeffekte minimiert und die Augen entlastet, indem es das Aussehen und die Haptik von augenschonendem Papier nachahmt. Die adaptiven Bildschirmeinstellungen optimieren die Helligkeit und passen die Farbtemperatur automatisch an die Tageszeit an, um ein angenehmes und natürliches Seherlebnis zu gewährleisten. Ein Druck auf die NXTPAPER-Taste aktiviert sofort den Max-Ink-Modus, der konzentriertes und vertieftes Lesen fördert und die Ermüdung der Augen minimiert. In Kombination mit dem Eye Care Assistant passt das Smartphone zu einem modernen digitalen Lebensstil, bei dem der Sehkomfort im Vordergrund steht. Mit einer glatten Basaltabdeckung und einem unendlichen Pool-Design verbindet es nahtlos Form und Funktion.

Informationen zu TCL Mobile

TCL Mobile ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Smartphones, Tablets und vernetzten Geräten spezialisiert. Mit dem Ziel, 5G für alle bereitzustellen, unterstützt TCL Mobile seine Kunden dabei, ihr Leben durch branchenführende Technologien und Lösungen zu „Inspire Greatness" zu machen. Weitere Informationen zu den mobilen Geräten von TCL finden Sie im Internet: https://www.tcl.com/global/en/mobile.

Informationen zu TCL

TCL Electronics ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernsehgeräte, Mobiltelefone, Audiogeräte, Smart-Home-Produkte und Haushaltsgeräte. Unsere Produktreihe kombiniert durchdachtes Design und innovative Technologie, um großartige Erlebnisse zu schaffen, und bietet unverzichtbare Funktionen und sinnvolle Erfahrungen. Als eine der weltweit größten Marken für Unterhaltungselektronik trägt TCL mit seiner vertikal integrierten Lieferkette und seiner hochmodernen Fabrik für Display-Panels dazu bei, Innovationen für alle zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tcl.com

