Le Sommet Veeva présente Falcon et l'avenir de la biopharmacie agentique

Plus de 2 000 personnes se sont réunies pour découvrir l'avenir de l'IA dans l'industrie

AOP Health, Boehringer Ingelheim, GSK, Haleon, MSD, Novo Nordisk, Roche, Sanofi et Sobi figurent parmi les leaders qui partagent leurs stratégies afin de rationaliser et connecter leurs opérations

BARCELONE, Espagne, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lors du récent Veeva R&D and Quality Summit Europe qui s'est déroulé les 28 et 29 mai à Copenhague, au Danemark, Veeva Systems (NYSE : VEEV) a présenté sa future plateforme de travail agentique Veeva Falcon et ses dernières innovations en matière d'IA Vault. Des leaders de toute l'industrie - y compris AOP Health, Boehringer Ingelheim, GSK, MSD, Novo Nordisk, Roche et Sanofi - ont expliqué leur réussite et la façon dont ils simplifient et standardisent les opérations et établissent une voie évolutive pour l'IA.

Veeva a présenté les agents Vault AI disponibles dès aujourd'hui et annoncé le lancement prévu de Vault AI dans toutes les applications Vault en août 2026. La société a également présenté en avant-première le site Veeva Falcon, qui permet de réduire les coûts, d'augmenter la vitesse et de maintenir la conformité des développements de médicaments. Prévu pour les premiers utilisateurs à la fin de l'année 2026, le travail agentique de Falcon se concentrera d'abord sur la réception et le contrôle de la qualité des documents du dossier principal des essais, sur la correspondance réglementaire avec les autorités sanitaires et sur le triage et la réception des dossiers de sécurité.

L'événement a rassemblé plus de 2 000 responsables cliniques, réglementaires, de sécurité et de qualité au cours de plus de 100 sessions. Parmi les points de vue échangés, citons :

Accélérer le développement et la fabrication grâce à des outils cliniques, réglementaires et de qualité connectés

AOP Health accélère le développement jusqu'à la livraison grâce à la connexion de la recherche et du développement, de la qualité, du commerce et des données sur Veeva Industry Cloud.

Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, optimise les données pour créer une base pour l'IA et l'automatisation dans le domaine réglementaire.

Améliorer la collaboration entre les cliniques et les sites grâce à des données unifiées

Boehringer Ingelheim présente ses opérations cliniques de bout en bout pour la connexion avec les sites et les patients

GSK standardise l'engagement des sites pour une activation plus rapide et une meilleure performance

Boehringer Ingelheim et Roche rationalisent les paiements de site et renforcent la collaboration entre les sites

Novo Nordisk, Sobi et Syneos Health Consulting obtiennent la pleine propriété des données et l'efficacité clinique en connectant la saisie des données électroniques aux bases de données cliniques.

Modernisation de la qualité, de la sécurité et de la conformité pour une productivité accrue

Haleon et Sanofi se préparent à une IA agentique pour la qualité qui privilégie les gains d'efficacité.

Novo Nordisk simplifie la pharmacovigilance et améliore l'efficacité et la gestion globale des données

UCB modernise la validation de son système pour soutenir la mise en place des bonnes pratiques et la conformité continue

« Les idées partagées et les liens noués lors du Veeva Summit se prolongeront bien au-delà de l'événement pour faire évoluer l'industrie vers un avenir agentique », a déclaré Rik van Mol, vice-président senior de Veeva Development Cloud. « Vault AI et Veeva Falcon représentent une étape importante dans l'application de l'IA dans les sciences de la vie, pour plus de rapidité et d'efficacité. »

Pour en savoir plus sur le travail agentique de Veeva Falcon, l'IA de Vault et d'autres innovations fondamentales de Vault, suivez les sessions sur Veeva Connect.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit une plateforme cloud pour le secteur des sciences de la vie avec des logiciels, de l'IA, des données et des conseils. Engagé en faveur de l'innovation, de l'excellence de ses produits et de la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels figurent les plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales et des entreprises biotechnologiques émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 janvier 2026, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 13 et 14), et dans nos documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

Contact :



Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

[email protected]

Meera Lakhani-Patel

Veeva Systems

+44-790-430-0698

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo_v2.jpg