Veeva Summit gibt einen Ausblick auf Falcon und den Weg zu einer agentenbasierten Biopharma-Branche

Mehr als 2.000 Besucher versammelten sich, um einen Einblick in die Zukunft der KI in der Industrie zu erhalten

AOP Health, Boehringer Ingelheim, GSK, Haleon, MSD, Novo Nordisk, Roche, Sanofi und Sobi gehören zu den führenden Unternehmen, die Strategien zur Rationalisierung und Vernetzung ihrer Betriebsabläufe vorstellen

BARCELONA, Spanien, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem jüngsten Veeva R&D and Quality Summit Europe, der am 28. und 29. Mai in Kopenhagen, Dänemark, stattfand, stellte Veeva Systems (NYSE: VEEV) seine kommende Veeva Falcon Plattform für agentengestützte Arbeit und neue Vault AI-Innovationen vor. Führungskräfte aus der gesamten Branche – darunter AOP Health, Boehringer Ingelheim, GSK, MSD, Novo Nordisk, Roche und Sanofi – berichteten über ihre Erfolge und darüber, wie sie ihre Abläufe vereinfachen und standardisieren sowie einen skalierbaren Weg für den Einsatz von KI ebnen.

Veeva gab bekannt, dass Vault AI Agents ab sofort verfügbar sind und dass die Einführung von Vault AI in allen Vault-Anwendungen für August 2026 geplant ist. Das Unternehmen stellte zudem Veeva Falcon Agentics vor, eine Lösung zur Kostensenkung, Beschleunigung und Gewährleistung der Compliance in der Arzneimittelentwicklung. Die für frühe Anwender für Ende 2026 geplante agentische Arbeitskraft von Falcon wird sich zunächst auf die Erfassung und Qualitätskontrolle von Dokumenten für die Master-Datei von Studien, die Korrespondenz mit Gesundheitsbehörden im Bereich der Zulassung sowie die Triage und Erfassung von Sicherheitsfällen konzentrieren.

An der Veranstaltung nahmen über 2.000 Führungskräfte aus den Bereichen Klinik, Regulierung, Sicherheit und Qualität teil, die mehr als 100 Sitzungen abhielten. Zu den vorgestellten Erkenntnissen gehörten:

Beschleunigung von Entwicklung und Fertigung durch die Vernetzung von klinischen, regulatorischen und Qualitätsprozessen

AOP Health beschleunigt die Entwicklung bis zur Markteinführung durch die Vernetzung von Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung, Vertrieb und Daten auf der Veeva Industry Cloud

Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland: Optimierung von Daten zur Schaffung einer Grundlage für KI und Automatisierung im Bereich der Zulassungsangelegenheiten

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Standorten durch einheitliche Daten

Boehringer Ingelheims End-to-End-Klinikbetrieb für die Verbindung mit Standorten und Patienten

GSK standardisiert die Einbindung von Standorten für eine schnellere Aktivierung und bessere Leistung

Boehringer Ingelheim und Roche straffen Standortzahlungen und verstärken Standortkooperation

Novo Nordisk, Sobi und Syneos Health Consulting sichern sich durch die Anbindung des EDC an die klinische Datenbank die vollständige Datenhoheit und steigern die klinische Effizienz

Modernisierung von Qualität, Sicherheit und Konformität für mehr Produktivität

Haleon und Sanofi bereiten sich auf den Einsatz agenter KI im Qualitätsmanagement vor, wobei Effizienzsteigerungen im Vordergrund stehen

Novo Nordisk vereinfacht die Pharmakovigilanz zur Verbesserung der Effizienz und des globalen Datenmanagements

UCB modernisiert die Systemvalidierung zur Unterstützung der GxP-Bereitschaft und der kontinuierlichen Compliance

„Die auf dem Veeva Summit ausgetauschten Ideen und geknüpften Kontakte werden weit über die Veranstaltung hinauswirken und die Branche in eine agentische Zukunft führen", sagte Rik van Mol, Senior Vice President bei Veeva Development Cloud. „Vault AI und Veeva Falcon stellen einen bedeutenden Schritt dar, um die Life-Sciences-Branche durch KI zu unterstützen und so für mehr Geschwindigkeit und Effizienz zu sorgen."

Erfahren Sie mehr über Veeva Falcon Agentenarbeit, Vault AI und andere Kerninnovationen von Vault durch Wiederholungen von Sitzungen auf Veeva Connect.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva liefert die Branchen-Cloud für die Biowissenschaften mit Software, KI, Daten und Beratung. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität sowie dem Kundenerfolg verschrieben und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Stakeholder in Einklang zu bringen, darunter Kunden, Beschäftigte, Aktionäre sowie die Branchen, denen das Unternehmen dient. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie zu den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Angaben in dieser Pressemitteilung abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können. Dazu gehören die Risiken und Unsicherheiten, die in unserem Formblatt 10-K für das am 31. Januar 2026 endende Geschäftsjahr offengelegt sind, welches Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 13 und 14). Weitere Risiken sind in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen aufgeführt, die auf sec.gov abrufbar sind.

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Meera Lakhani-Patel

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