Le Souk Al Marfa de Nakheel Malls comble le déficit du marché du commerce de gros en partenariat avec DP World

Stratégiquement situé à Deira Islands et s'étendant sur 1,9 km le long du front de mer, le Souk Al Marfa est à proximité immédiate de Mina Rashid, Mina Al Hamriya et du quai de Deira, avec un potentiel d'expédition et d'importation directe vers ses 2 500 magasins et pavillons. Ce centre commercial et de vente au détail dynamique, qui devrait ouvrir en avril 2021, fonctionnera 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Les citoyens, résidents et touristes des Émirats Arabes Unis peuvent visiter et apprécier une destination de shopping diversifiée et à grande échelle.

Le Souk Al Marfa est un guichet unique centralisé à Deira, le centre commercial le plus ancien et le plus traditionnel de Dubaï. Il offre des possibilités de croissance abordables aux commerçants en leur proposant de multiples avantages, notamment une participation étrangère à 100 %, le rapatriement des capitaux et des bénéfices, l'absence de restrictions sur les mouvements de devises, la facilité logistique et des équipements annexes tels que des entrepôts, des bureaux, des salles d'exposition et des commerces de détail, le tout avec un minimum de formalités administratives.

Dubaï est déjà le troisième plus grand centre de réexportation au monde, desservant des pays tels que les pays du Golfe, l'Afrique, l'Irak et le Yémen. Le Souk Al Marfa offre une occasion unique de débloquer les investissements entrants et d'accroître le commerce des pays voisins.

Omar Khoory, directeur de l'hospitalité et des actifs de Nakheel, a déclaré : « Dubaï excelle dans la circulation des marchandises au niveau mondial grâce à ses installations portuaires, mais nous avons découvert une opportunité pour les PME commerçantes au niveau du commerce de gros. Le Souk Al Marfa comblera ce fossé et offrira une expérience dynamique de commerçant centralisé et un nouveau flux d'activité économique. Le partenariat de Nakheel Malls avec DP World renforce notre engagement de longue date à stimuler le secteur de la vente au détail à Dubaï. »

Mahmood Al Bastaki, directeur général de Dubai Trade World a déclaré : « Le lancement du Souk Al Marfa renforcera encore les capacités de commerce de gros à Dubaï. En nous associant avec Nakheel Malls, le principal promoteur de magasins de détail à Dubaï, nous réaffirmons notre engagement à fournir des solutions de chaîne d'approvisionnement mondiale et à améliorer la logistique du fret dans la région. De plus, nous espérons que ce projet s'appuiera sur notre application NAU récemment lancée qui met en relation les propriétaires de Dhow avec les négociants, leur permettant de rechercher, négocier et réserver des cargaisons, et d'utiliser l'emplacement stratégique de Mina Rashid, Mina Al Hamriya et Deira Wharfage qui sont gérés par DP World. »

Les îles Deira Islands, la nouvelle ville de Nakheel avec 15,3 km2 de front de mer à usage mixte, est sur le point de transformer la plus ancienne et la plus traditionnelle plaque tournante commerciale de l'émirat en une destination de classe mondiale pour l'habitat, le tourisme, le commerce et les loisirs. Le développement a ajouté 40 km, dont 21 km de front de mer, au littoral de Dubaï.

Le Souk Al Marfa est la deuxième collaboration entre Nakheel Malls et DP World à être annoncée au cours des cinq derniers mois. Le premier, dragonmart.ae, a été lancé en septembre 2020.

Pour en savoir plus, consultez le site http://www.soukalmarfa.ae .

Facebook : https://facebook.com/soukalmarfa/

Instagram : https://www.instagram.com/soukalmarfa/

À propos des Nakheel Malls ( www.nakheel.com )

Nakheel Malls possède et exploite une gamme diversifiée de commerces de détail de classe mondiale avec un portefeuille distinct de destinations emblématiques de lifestyle, de shopping, de restauration et de divertissement à travers Dubaï. Son fort héritage a été un élément moteur de son empreinte bien établie, qui s'étend sur 1,4 million de mètres carrés de surface louable brute. Les 14 centres commerciaux Nakheel et les 5 000 détaillants qui les composent façonnent le style de vie de 90 millions de clients chaque année.

Le Palm Jumeirah - le site primé de Nakheel, mondialement connu et symbole de l'ambition et de la créativité des EAU - abrite le centre commercial Nakheel, la Golden Mile Galleria, The Pointe, qui abrite la plus grande fontaine du monde, The Palm Fountain, le Club Vista Mare, la Palm West Beach, The Palm Monorail, qui célèbre l'amélioration du mode de vie des résidents et des touristes, et le Souk Al Marfa.



Le portefeuille en expansion de Nakheel Malls témoigne de son esprit créatif qui reflète les aspirations des gens. Il comprend des centres commerciaux éminent de grande envergure comme l'Ibn Battuta Mall, Dragon Mart (qui a récemment lancé sa plateforme de e-commerce en partenariat avec DP World) et un ensemble de Pavillons situés dans six communautés résidentielles de Nakheel. Parmi les projets à venir, citons The View at The Palm, Souk Warsan, Al Khail Avenue et The Circle Mall.

Nakheel Malls est la branche de vente au détail du développeur principal Nakheel, leader mondial, et le franchisé exclusif de son concept de centre de restauration gastronomique, Depachika and Food District.

À propos de DP World

Nous sommes le premier fournisseur mondial de logistique de chaîne d'approvisionnement intelligente de bout en bout, permettant le flux des échanges commerciaux à travers le monde. Notre gamme complète de produits et de services couvre tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement intégrée, des terminaux maritimes et terrestres aux services maritimes et aux parcs industriels, en passant par les solutions technologiques destinées aux clients.

Nous fournissons ces services grâce à un réseau mondial interconnecté de 136 unités commerciales dans 61 pays sur six continents, avec une présence significative sur les marchés à forte croissance et les marchés matures. Partout où nous opérons, nous intégrons la durabilité et la citoyenneté d'entreprise responsable dans nos activités, en nous efforçant d'apporter une contribution positive aux économies et aux communautés où nous vivons et travaillons.

Notre équipe dévouée, diversifiée et professionnelle, composée de plus de 53 360 employés de 137 nationalités, s'engage à offrir une valeur inégalée à nos clients et partenaires. Pour ce faire, nous nous concentrons sur des relations mutuellement bénéfiques - avec les gouvernements, les expéditeurs, les commerçants et les autres parties prenantes tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale - des relations fondées sur une confiance mutuelle et un partenariat durable.

Nous pensons à l'avenir, anticipons le changement et déployons une technologie numérique de pointe pour élargir encore notre vision afin de perturber le commerce mondial et de créer les solutions les plus intelligentes, les plus efficaces et les plus innovantes, tout en garantissant un impact positif et durable sur les économies, les sociétés et notre planète.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1440761/Souk_Al_Marfa_aerial_shot.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1440764/Souk_Al_Marfa_interior.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1440762/Souk_Al_Marfa_exterior.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1440763/Souk_Al_Marfa_exterior2.jpg

[email protected]

SOURCE Nakheel