Le SPARK 20 Pro+ de TECNO remporte la médaille de platine aux MUSE Design Awards 2024

Le SPARK 20 Pro+, d'une élégance suprême, donne la priorité à une expérience utilisateur élevée qui allie innovation, durabilité et style.

HONG KONG, 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- Récemment, les MUSE Design Awards ont annoncé leurs lauréats 2024. Le SPARK 20 Pro+ de TECNO, le plus récent modèle haut de gamme de la série SPARK 20, s'est démarqué parmi plus de 8 500 produits et a remporté le prestigieux prix platine MUSE Design Award 2024 dans la catégorie « Design produit - Appareils numériques et électroniques ». Après le récent succès du SPARK 20 Pro+ au French Design Award, ce nouveau prix est une nouvelle reconnaissance de l'excellence de SPARK en matière de conception de produits et d'innovation.

TECNO

Les MUSE Design Awards, souvent surnommés « Oscars de l'industrie du design », sont organisés conjointement par l'American Association of Museums (AAM) et l'International Awards Association (IAA) et sont considérés comme l'un des prix internationaux les plus influents dans le domaine du design créatif. Avec 51 juges experts issus de diverses disciplines créatives, les MUSE Design Awards sont connus pour leur système d'évaluation rigoureux et leurs normes de qualité élevées, le prix platine étant le niveau le plus élevé des MUSE Design Awards.

« La créativité est illimitée et constitue la base de tout grand design. À l'IAA, nous croyons qu'il faut honorer et promouvoir la brillance et l'originalité qui font avancer le processus créatif, a déclaré Thomas Brandt, porte-parole des MUSE Design Awards. Le SPARK 20 Pro+ nous a séduits par ses détails méticuleux, sa qualité de fabrication exceptionnelle et son design innovant, ce qui en fait un lauréat méritant du prestigieux prix platine. »

Le SPARK 20 Pro+ est un appareil révolutionnaire dans le cadre de la mission de TECNO, qui consiste à proposer à un plus grand nombre de personnes dans le monde entier des fonctionnalités innovantes et de qualité supérieure, ainsi qu'un design moderne et élégant. L'apparence de l'appareil est à la pointe de la technologie, avec un design ergonomique audacieux à double courbure de 56,5° avec une courbure G3, tandis que son corps mince de 7,55 mm et son poids de 175 g apportent du confort et du style. S'inspirant du cosmos, le design de l'appareil photo Quadrant Star Array met en valeur l'appareil photo de 108 MP avec une symétrie frappante, tandis que la photolithographie à l'échelle nanométrique présente un aspect 3D sans besoin de lunettes.

L'accent est mis non seulement sur l'esthétique, mais aussi sur l'expérience utilisateur. Grâce au dernier matériau avancé de TECNO, Magic Skin 2.0, un matériau en cuir de silicone avancé, le SPARK 20 Pro+ offre un confort incroyable avec une texture tactile naturelle et de qualité supérieure, tout en présentant des qualités écologiques et antibactériennes. Avec son apparence unique et ses matériaux de haute qualité, le SPARK 20 Pro+ ouvre une nouvelle ère de normes de conception pour les smartphones de sa gamme de prix et souligne la position de TECNO en tant que pionnier de la conception de smartphones.