Le stockage flash hybride unifié U.2 NVMe d'Infortrend stimule la formation des modèles d'IA avancés

TAIPEI, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE : 2495), fournisseur leader de stockage d'entreprise, annonce que sa puissante solution de stockage flash hybride U.2 NVMe, EonStor GS 5000U, accélère considérablement les charges de travail de formation de l'IA, permettant un traitement rapide des données et le développement de modèles d'IA avancés. La solution prend désormais en charge la connectivité 200GbE, offrant une bande passante et une efficacité élevées, même lorsque les charges de travail augmentent.

Les progrès rapides de l'IA transforment radicalement les secteurs d'activité. Les instituts de recherche du monde entier exploitent son pouvoir pour stimuler l'innovation et résoudre des problèmes complexes, en investissant dans des infrastructures informatiques capables de gérer des charges de travail optimisées par l'IA. Pour optimiser le traitement des données lors de l'apprentissage des modèles, en particulier compte tenu des schémas intensifs de lecture et d'écriture aléatoires typiques de ces charges de travail, ils ont besoin de solutions de stockage à grande vitesse capables de gérer de grands ensembles de données tout en prenant en charge le fonctionnement efficace des ressources de calcul telles que les GPU. Par exemple, un cas d'utilisation nécessitait un stockage avec un débit de lecture de 140 Go/s, une intégration avec le système de fichiers Lustre et une capacité de 4 Po pour gérer des ensembles de données massifs, améliorant ainsi l'évolutivité et l'efficacité de la recherche.

EonStor GS 5000U, une solution de stockage unifié U.2 NVMe SSD 2U à 24 baies haute performance, est spécialement conçu pour répondre aux exigences rigoureuses de l'entraînement des modèles d'IA. Une seule unité permet d'atteindre un débit de 50 Go/s, avec 1,3 million d'IOPS et une faible latence de 0,3 ms. Entièrement compatible avec le système de fichiers Lustre, cette solution s'intègre parfaitement dans les environnements haute performance, avec trois GS 5000U et trois boîtiers d'extension de stockage HDD à 90 baies JB 3090 4U, offrant jusqu'à 140 Go/s de débit et plus de 4 Po de capacité de stockage de données hors ligne.

« EonStor GS 5000U est conçu pour intensifier les charges de travail d'IA, en accélérant l'entraînement des modèles et en maximisant l'efficacité du calcul. Cette solution a été mise en œuvre avec succès dans plusieurs instituts de recherche de premier plan à travers le monde pour s'attaquer à des tâches d'IA complexes, permettant des avancées majeures dans la R&D », déclare Frank Lee, directeur principal de la planification des produits chez Infortrend Technology.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur EonStor GS 5000U

Contactez l'équipe Infortrend sur LinkedIn

À propos d'Infortrend

Infortrend (TWSE : 2495) développe et fabrique des solutions de stockage depuis 1993. En mettant l'accent sur la conception, les tests et la fabrication en interne, Infortrend propose un stockage avec des performances et une évolutivité conformes aux normes les plus récentes, des services de données conviviaux, un support après-vente personnalisé et un rapport qualité-prix inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.infortrend.com

Infortrend® et EonStor® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Infortrend Technology, Inc. et les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.