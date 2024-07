Le stockage Infortrend alimente l'application d'apprentissage profond de l'IA dans l'une des cinq plus grandes organisations de recherche spatiale au monde

TAIPEI, 9 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), le principal fabricant de solutions de stockage d'entreprise, a fourni la solution de stockage unifié d'entreprise EonStor GS à l'une des cinq premières organisations de recherche spatiale au monde afin de permettre l'application de l'apprentissage profond de l'IA dans les projets d'exploration spatiale.

L'organisation de recherche spatiale est l'une des cinq principales agences d'exploration spatiale au monde. Pour analyser les données capturées par son équipement d'exploration, elle emploie des algorithmes d'apprentissage profond de l'IA qui reconnaît et classe les objets, les scènes et les activités pour une vérification et un marquage efficaces du contenu, éléments essentiels pour l'évaluation des risques et la planification des missions. Dans cette application, le stockage haute performance est crucial pour le traitement des grands volumes de données générés par les processus pilotés par l'IA. L'organisation recherchait une solution de stockage appropriée car son système obsolète ne pouvait pas répondre aux besoins de performance des charges de travail d'IA.

Elle a adopté deux unités de stockage flash hybride U.2 NVMe haute performance EonStor GS 4024U d'Infortrend et deux boîtiers d'extension JB 3016. Afin d'optimiser les performances, les appliances GS 4024U se connectent au commutateur réseau via une interface de 100GbE. Au total, la solution permet de stocker 590 To de données sur l'exploration spatiale. Pour optimiser l'efficacité du stockage, la fonction de hiérarchisation automatique alloue les charges de travail d'IA sur le pool SSD haute performance sur GS, et les données analysées — sur le pool HDD économique sur JBOD. Chaque appliance GS 4024U est en mesure de fournir jusqu'à 17 Go/s et 6 Go/s en débit de lecture et d'écriture de fichiers pour répondre aux exigences de l'application d'apprentissage profond de l'IA.

« Lors de la sélection d'un système de stockage haute performance, nous nous sommes concentrés sur la solution d'Infortrend. Sans elle, nos réseaux neuronaux d'IA pour l'analyse et l'interprétation des images ne seraient pas opérationnels », déclare le directeur du groupe de visualisation des données du département d'observation de la Terre de l'une des cinq plus grandes organisations de recherche spatiale au monde.

