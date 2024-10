LE SYSTÈME DE ROBOT CHIRURGICAL ENDOSCOPIQUE TOUMAI™ DE MICROPORT® MEDBOT™ RÉALISE PLUSIEURS TÉLÉCHIRURGIES ROBOTIQUES EN RÉPUBLIQUE D'ANGOLA

SHANGHAI, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 24 octobre 2024, MicroPort® MedBotTM (HKSE:2252) a annoncé que la société a réalisé avec succès six interventions de prostatectomie radicale laparoscopique assistée par robot en République d'Angola. Les interventions chirurgicales ont été réalisées par le Dr Vipul Patel, chirurgien urologue robotique de renommée mondiale pour ses contributions dans le domaine de la chirurgie assistée par robot et l'un des chirurgiens robotiques les plus expérimentés au monde, ayant personnellement réalisé plus de 18 000 prostatectomies robotiques, et son équipe chirurgicale basée au Global Robotics Institute d'AdVent Health à Celebration, en Floride, aux États-Unis d'Amérique. Les opérations d'urologie ont été réalisées au Complexo Hospitalar de Doenças Cardio-Pulmonar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento (Cardeal) qui est situé dans la ville de Luanda et a été établi comme centre national de référence sanitaire pour l'Angola.

1 2

Sur ces six cas chirurgicaux réussis et pour la première fois dans la région de l'Afrique sub-saharienne, deux ont été réalisés à distance grâce à la capacité de téléchirurgie du ToumaiTM. La téléchirurgie robotique est une procédure chirurgicale au cours de laquelle un chirurgien effectue une opération sur un patient à distance à l'aide d'un robot et d'un réseau de télécommunications. Pour ces cas de téléchirurgie, la console robotique principale et la console distante étaient situées sur des sites distincts du campus hospitalier de Cardeal, la connexion entre les consoles principale et distante utilisant uniquement la console de téléchirurgie de ToumaiTM et le réseau de télécommunications interne de Cardeal. Le temps de latence total entre le système principal et les systèmes distants pour ces cas de chirurgie robotique était inférieur à six millisecondes.

« Mon équipe est venue en Angola pour aider le pays dans un but humanitaire. Le potentiel de la robotique, de la téléchirurgie et de l'éducation est l'avenir de l'équité en matière de soins de santé pour des pays tels que l'Angola », déclare le Dr Vipul Patel. « En étant capables d'opérer à distance, nous avons démontré pour la première fois en Afrique la voie potentielle d'un futur succès humanitaire. Aujourd'hui, toute l'équipe a fait la preuve du concept, mais nous devons faire preuve de prudence et de sécurité à l'avenir. »

L'une des principales caractéristiques du système ToumaiTM est son application de téléchirurgie, qui recèle un potentiel de transformation pour l'avenir des soins de santé. La téléchirurgie permet aux chirurgiens d'effectuer des interventions à distance, en tirant parti du transfert de données à grande vitesse et de la communication en temps réel. Cette capacité est particulièrement cruciale pour étendre les soins chirurgicaux spécialisés aux régions mal desservies ou éloignées, comblant ainsi les lacunes en matière d'accès aux soins de santé. En permettant à des chirurgiens experts de guider des opérations complexes à distance, la téléchirurgie améliore non seulement la portée des services médicaux, mais garantit également que les patients situés dans des endroits éloignés bénéficient des normes de soins les plus élevées. Cette approche innovante peut réduire de manière significative les disparités dans l'accès aux soins de santé et améliorer les résultats au sein de diverses populations. À ce jour, ToumaiTM a réalisé avec succès plus de 200 cas de téléchirurgie robotique humaine dans le monde.

« Nous sommes fiers de participer à ces cas historiques de téléchirurgie robotisée pour apporter le système ToumaiTM à cette région du monde », déclare le Dr He Chao, fondateur et président de MicroPort® MedBotTM. « Avec le temps, nous nous souviendrons de cette date et reconnaîtrons qu'il s'agit de l'événement fondateur de la révolution des soins de santé en Angola avec ToumaiTM et la promesse de la téléchirurgie. »

Le système de robot chirurgical ToumaiTM de MicroPort® MedbotTM a été spécialement conçu pour améliorer les résultats et l'efficacité opérationnelle de toutes les procédures chirurgicales. Conçu pour les chirurgiens et les patients, le système ToumaiTM intègre une robotique avancée, une visualisation 3D haute définition et des interfaces de contrôle intuitives pour offrir aux chirurgiens un niveau de précision et de contrôle sans précédent. ToumaiTM est actuellement autorisé pour les chirurgies urologiques, thoraciques, générales, gynécologiques, thyroïdiennes, mammaires et pédiatriques. ToumaiTM est actuellement approuvé et disponible commercialement en Chine, dans l'Union européenne et dans d'autres pays reconnaissant les approbations NMPA et le marquage CE.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2542836/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2542837/2.jpg