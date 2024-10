MICROPORT® MEDBOT™'S TOUMAI™ ENDOSKOPISCHES CHIRURGISCHES ROBOTERSYSTEM SCHLIESST MEHRERE WEGWEISENDE ROBOTER-TELECHIRURGISCHE FÄLLE IN SUB-SAHARA AFRIKA IN DER REPUBLIK ANGOLA AB

SHANGHAI, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ – 24. Oktober 2024, MicroPort® MedBotTM (HKSE:2252) gab bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich 6 robotergestützte laparoskopische radikale Prostatektomieverfahren in der Republik Angola durchgeführt hat. Die chirurgischen Eingriffe wurden von Dr. Vipul Patel, einem für seine Beiträge zur robotergestützten Chirurgie weltweit anerkannten urologischen Chirurgen und einem der erfahrensten robotergestützten Chirurgen der Welt, der persönlich über 18.000 robotergestützte Prostatektomien durchgeführt hat, und seinem Operationsteam im Global Robotics Institute von AdVent Health in Celebration, Florida, in den Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Die urologischen Eingriffe wurden im Complexo Hospitalar de Doenças Cardio-Pulmonar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento (Cardeal) durchgeführt, das sich in der Stadt Luanda befindet und als nationales Referenzzentrum für das Gesundheitswesen in Angola eingerichtet wurde.

Von diesen 6 erfolgreichen chirurgischen Fällen wurden zwei zum ersten Mal in der Region Subsahara-Afrika per Ferndiagnose mit Hilfe von ToumaiTM durchgeführt. Die robotergestützte Telechirurgie, auch Fernchirurgie genannt, ist ein chirurgisches Verfahren, bei dem ein Chirurg einen Patienten mit Hilfe eines Roboters und eines Telekommunikationsnetzes aus der Ferne operiert. Die Verbindung zwischen der Master-Konsole und der Remote-Konsole erfolgte ausschließlich über die Telechirurgie-Konsole von ToumaiTM und das interne Telekommunikationsnetz von Cardeal. Die gesamte Latenzzeit zwischen dem Master- und den Remote-Systemen für diese robotergestützten chirurgischen Fälle betrug weniger als 6 Millisekunden.

„Mein Team kam nach Angola, um dem Land aus einem großen humanitären Grund zu helfen. Das Potenzial der Robotik, der Fernchirurgie und der Ausbildung ist die Zukunft der Gesundheitsversorgung für Länder wie Angola", sagte Dr. Vipul Patel. „Indem wir in der Lage sind, aus der Ferne zu operieren, haben wir zum ersten Mal in Afrika den möglichen Weg für zukünftige humanitäre Erfolge aufgezeigt. Heute hat unser gesamtes Team sein Konzept unter Beweis gestellt, wir müssen in Zukunft vorsichtig und sicher vorgehen."

Ein Hauptmerkmal des ToumaiTM Systems ist seine Anwendung für die Telechirurgie, die ein transformatives Potenzial für die Zukunft der Gesundheitsversorgung birgt. Mit Hilfe der Telechirurgie können Chirurgen Eingriffe aus der Ferne durchführen und dabei Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und Echtzeitkommunikation nutzen. Diese Fähigkeit ist besonders wichtig, um die spezialisierte chirurgische Versorgung auf unterversorgte oder abgelegene Gebiete auszuweiten und so Lücken im Zugang zur Gesundheitsversorgung zu schließen. Da erfahrene Chirurgen komplexe Operationen aus der Ferne leiten können, verbessert die Telechirurgie nicht nur die Reichweite medizinischer Dienstleistungen, sondern gewährleistet auch, dass Patienten an abgelegenen Orten den höchsten Versorgungsstandard erhalten. Dieser innovative Ansatz kann die Ungleichheiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung erheblich verringern und die Ergebnisse für verschiedene Bevölkerungsgruppen verbessern. Bis heute hat ToumaiTM weltweit über 200 robotergestützte Teleoperationen am Menschen erfolgreich durchgeführt.

„Wir sind stolz darauf, an diesen bahnbrechenden Roboter-Telechirurgie-Fällen teilzunehmen und das ToumaiTM System in diese Region der Welt zu bringen", sagte Dr. He Chao, Gründer und President von MicroPort® MedBotTM, „Mit der Zeit werden wir auf dieses Datum und diese Leistung zurückblicken und erkennen, dass dies das grundlegende Ereignis war, wie die Gesundheitsversorgung in Angola mit ToumaiTM und dem Versprechen der Telechirurgie revolutioniert wurde."

Das MicroPort® MedbotTM's ToumaiTM Surgical Robot System wurde speziell entwickelt, um die Ergebnisse zu verbessern und die operative Effizienz bei allen chirurgischen Verfahren zu erhöhen. Das ToumaiTM System wurde mit Blick auf Chirurgen und Patienten entwickelt und integriert fortschrittliche Robotik, hochauflösende 3D-Visualisierung und intuitive Steuerungsschnittstellen, um dem Chirurgen ein noch nie dagewesenes Maß an Präzision und Kontrolle zu bieten. ToumaiTM ist derzeit für die Verwendung in der Urologie, Thoraxchirurgie, allgemeinen Chirurgie, Gynäkologie, Schilddrüsen- und Brustchirurgie sowie in der Kinderchirurgie zugelassen. ToumaiTM ist derzeit in China, der Europäischen Union und anderen Ländern mit NMPA- und CE-Zulassung zugelassen und im Handel erhältlich.

