LE TALENT N'A PAS DE SEXE : LA S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY LANCE UNE TOUTE NOUVELLE SÉRIE DE WEBINAIRES SUR LA MISE EN PLACE D'UN SECTEUR GASTRONOMIQUE PLUS ÉQUITABLE ET PLUS REPRÉSENTATIF

MILAN, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La valeur de la diversité des talents est au cœur de la stratégie de la S.Pellegrino Young Chef Academy , la communauté inspirante créée par S.Pellegrino pour former la prochaine génération de chefs. Dans cette optique, la première marque d'eau gazeuse minérale présente « Driving gender balance in kitchens » (soit «Favoriser l'équilibre entre les sexes en cuisine) », un forum numérique visant à sensibiliser à la question de l'équilibre entre les sexes dans le secteur de la gastronomie.

Où en sommes-nous aujourd'hui en termes de représentation féminine dans le secteur ? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette disparité entre les sexes ? Pourquoi le changement est-il nécessaire ? Comment pouvons-nous créer des environnements inclusifs dans les restaurants ? En quatre épisodes – disponibles sur le site Web de S.Pellegrino Young Chef Academy –la série de webinaires explore les différents aspects de la question de l'inégalité entre les sexes et propose une feuille de route pour le changement.

Aux côtés de Tom Jenkins, journaliste et porte-parole de SPYCA, qui jouera le rôle de modérateur, les protagonistes du débat sur la mise en place d'un secteur plus équitable et plus représentatif sont : Maria Canabal, journaliste primée, fondatrice et présidente du Parabere Forum; Vicky Lau, chef cuisinière du Tate Dining Room, restaurant 2 étoiles au guide Michelin et de Mora à Hong Kong ; Cristina Bowerman, la seule femme chef à Rome à diriger non seulement un restaurant étoilé au Michelin, le Glass Hostaria, mais aussi à détenir trois fourchettes du Gambero Rosso ; et Nicolai Nørregaard, chef et copropriétaire des restaurants Kadeau étoilés au Michelin à Bornholm et Copenhague, au Danemark.

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS A RETENIR DE LA SÉRIE DE WEBINAIRES

- Les cuisines, lieu privilégié des chefs au masculin

Partant de l'histoire de la cuisine moderne, Canabal souligne comment, au fil des ans, le système de brigade de cuisine militarisée qui favorise les hommes, et les attitudes sexistes au quotidien, ont fait fuir les chefs femmes. Les femmes chefs sont souvent sous-représentées et non reconnues.

Et les chefs de renom le confirment : « Si vous parcourez la liste des femmes primées dans le monde, elles sont presque toutes propriétaires de restaurant. Pour nous, être indépendante est le seul moyen de changer ce système », dit Lau, « et malgré le fait que je ne possédais aucune expérience, lorsque j'ai commencé seule, je ne voulais pas recréer un régime militaire agressif. J'ai choisi et je continue de choisir des personnes calmes, sereines, équilibrées », conclut-elle.

Nørregaard a décidé de gérer sa cuisine autrement, sans tolérance pour l'agressivité, les cris et les tensions. « Je suis toujours la personne qui prend la décision finale, mais j'ai appris, auprès d'un chef masculin, à être gentille et respectueuse », ajoute Mme Bowerman.

- La question de la représentation des femmes chefs dans les médias, les jurys et les événements culinaires

Faites une recherche en ligne sur les « chefs célèbres » et les images qui apparaissent sont toujours celles de personnes de sexe masculin. Mais le premier chef à avoir reçu deux fois trois étoiles au Michelin était une femme, Eugènie Brazier, et c'était en 1933. « C'est la preuve que la présence des femmes dans les cuisines de haut niveau n'est pas un phénomène récent », souligne Mme Canabal, « mais aujourd'hui elles sont payées 28 % de moins que leurs collègues de sexe masculin. Et si 93 % de la cuisine domestique est l'apanage des femmes, si 48 % des étudiants de premier cycle dans les écoles de cuisine sont des femmes, mais surtout si 55 % de la population mondiale est féminine, y a-t-il encore un réel besoin de distinguer les hommes chefs des femmes chefs ? Le talent n'a pas de sexe : sommes-nous programmés pour identifier le talent lorsqu'il se présente sous une forme féminine, ou sommes-nous beaucoup plus programmés pour identifier le talent lorsqu'il se présente sous une forme masculine ? » se demande-t-elle.

« J'ai souvent l'impression que l'on m'interviewe en tant que femme, dit Lau, on me demande de donner mon point de vue de femme chef et femme propriétaire, comme s'il devait être différent de celui des hommes et comme si mon travail en particulier, mon parcours n'avait pas d'importance en soi. Bowerman partage également son expérience de l'inégalité des salaires : « J'ai l'impression d'être un second choix pour de nombreux événements. Ceux qui organisent des festivals, des événements, des forums recherchent une femme non pas pour son talent ou pour son parcours, mais uniquement en tant que femme, nous considérant comme interchangeables. » En outre, poursuit Bowerman, « les femmes se voient offrir environ 20 % de moins que les hommes et l'offre diminue chaque fois que nous passons au deuxième nom de la liste. »

Pour preuve, les femmes invitées à des événements sont présentes dans des proportions franchement négligeables, à l'exception du jury mondial du concours S.Pellegrino Young Chef Academy où 57 % des membres du jury sont des femmes.

- Améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est un objectif commun

Lau, Bowerman et Nørregaard s'accordent à dire qu'il faut éradiquer les stéréotypes dans le domaine de la restauration. Travailler dans le secteur de l'hôtellerie est un défi pour tous les sexes et chacun ressent le besoin de trouver des solutions qui lui permettent d'assurer une certaine flexibilité pour la brigade, améliorant ainsi l'équilibre entre la vie privée et le travail.

Tom Jenkins a commenté : « Nous reconnaissons que la gastronomie peut être un secteur difficile pour les femmes chefs et qu'elles y sont souvent sous-représentées. C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers de cette série de webinaires, l'une des activités éducatives de l'Académie qui visent à mettre la question de l'équilibre entre les sexes au centre du débat, à partager les bonnes pratiques en matière d'égalité et à inspirer les jeunes femmes chefs dans leur développement professionnel. »

