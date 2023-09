Le téléviseur Toshiba Z870 redéfinit le divertissement audiovisuel à domicile

HONG KONG, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Toshiba TV a annoncé l'arrivée d'un nouveau venu dans son parc haut de gamme : le Toshiba Z870, prêt à offrir un affichage haute résolution et des performances sonores de qualité au public d'aujourd'hui.

Les soirées jeux devraient devenir plus captivantes et les séances de cinéma plus immersives, grâce aux caractéristiques uniques du modèle. Au cœur du charme du téléviseur Toshiba Z870 se trouve son écran Mini LED 4K ; cette technologie offre un contraste saisissant et des couleurs précises, et capture chaque détail sur le visage de votre acteur préféré avec une clarté exceptionnelle, des mèches de cheveux individuelles aux expressions faciales nuancées dans les scènes les plus sombres et les plus lumineuses, garantissant ainsi une expérience immersive.

Pour les sessions de jeu intenses, les ralentissements et les chutes de cadre perturbent l'expérience des joueurs. L'écran 144 Hz du Toshiba Z870 est conçu pour résoudre ce problème. Chaque mouvement rapide des personnages, des pas de côté dans les jeux de stratégie aux poursuites effrénées dans les jeux de course, est rendu avec clarté. La fonction Game Mode Pro assure que le jeu à l'écran est aussi fluide et réactif que les réflexes.

À cela s'ajoute la technologie de couleur Quantum Dot qui produit des couleurs vives précises pour chaque image ; et AMD FreeSync Premium qui garantit une expérience de jeu et des séquences d'action fluides en éliminant les déchirures d'écran et les saccades.

Le moteur REGZA Engine ZRi intégré fonctionne parfaitement en coulisse, améliorant chaque élément visuel pour offrir des résultats dynamiques et cristallins. L'ensemble visuel du téléviseur Toshiba Z870 est enfin complété par l'inclusion du baffle REGZA Bass Woofer Pro, du système de son surround ZR 2.1.2, et du haut-parleur frontal. Du bruissement subtil des feuilles dans une scène de film calme au tempo croissant de la bande sonore d'un jeu, la sortie audio est toujours claire et précise.

Au-delà de ses caractéristiques attrayantes, le téléviseur Toshiba Z870 illustre la confluence transparente de la technologie et du design visant à résoudre des défis du divertissement du monde réel. Alors que le tout nouveau téléviseur Toshiba Z870 arrive sur le marché, l'impatience s'accroît en vue du dynamisme que promet ce dernier modèle et de la façon dont il s'apprête à poursuivre la série de succès des modèles précédents.

À propos de Toshiba TV

Toshiba TV bénéficie de 70 ans d'expérience dans la production de téléviseurs. Grâce à son ADN fortement ancré dans les inventions et les idées novatrices, Toshiba TV a produit de nombreux téléviseurs dotés de fonctionnalités inédites dans le monde. Toshiba TV a offert des expériences inoubliables et de nouveaux styles de visionnage à de nombreuses personnes à travers le monde grâce à sa haute qualité d'image.

