Le TMF Bot de Veeva automatise les processus et rend ainsi les essais cliniques plus rapides

La nouvelle fonction eTMF de Veeva Vault utilise l'intelligence artificielle pour accroître la productivité et la conformité

BARCELONE, Espagne, 14 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui le TMF Bot , une nouvelle Veeva Vault eTMF fonctionnalité qui utilise l'intelligence artificielle (IA) pour simplifier la gestion des dossiers permanents d'essai et accélérer l'exécution des essais. Le TMF Bot utilise les données existantes d'un client pour classer les documents automatiquement, rapidement et avec précision.

« À l'aide de Veeva Vault eTMF et du TMF Bot, nous traitons les documents plus rapidement et plus efficacement, a déclaré Stephen van Arcken, responsable principal de la surveillance clinique chez Cerevel Therapeutics. En réduisant l'intervention manuelle, ces technologies nous permettent d'économiser du temps et des ressources tout en augmentant la qualité globale des dossiers permanents d'essai. »

En plus de réduire le fardeau administratif des équipes d'étude, l'automatisation des processus d'essai à l'aide de TMF Bot peut atténuer les difficultés liées aux documents mal classés dans les dossiers permanents d'essai. Cela permet aux utilisateurs de se concentrer sur des activités à forte valeur et d'améliorer l'exactitude, la rapidité et l'exhaustivité des dossiers permanents d'essai.

« La complexité toujours croissante du paysage clinique conduit les entreprises à rechercher de nouvelles solutions innovantes capables de transformer l'exécution des essais, a affirmé Jason Methia, vice-président de la stratégie de Veeva Vault Clinical Operations. L'utilisation de l'IA dans la gestion des dossiers permanents d'essai est un moyen efficace et pratique de réduire les tâches administratives liées aux essais cliniques, ce qui se traduit par des améliorations en matière de conformité et d'efficacité. Depuis son lancement, le TMF Bot a classé automatiquement plus de 40 000 documents pour six clients, leur permettant d'économiser des centaines d'heures de travail en traitement. »

Vault eTMF fait partie de la Veeva Vault Clinical Operations Suite , permettant aux entreprises de partager des informations et des documents via Vault CTMS, Vault eTMF, Vault Study Startup et Vault Payments, pour une meilleure collaboration et une efficacité accrue tout au long du cycle de vie de l'étude. Le TMF Bot est maintenant disponible et est inclus dans Vault eTMF.

Le 14 octobre 2021, prenez part au Veeva R&D and Quality Summit Connect pour découvrir des trucs et astuces de Cerevel sur l'utilisation de TMF Bot et pour en apprendre davantage sur la nouvelle fonctionnalité. L'événement en ligne est ouvert aux professionnels du secteur des sciences de la vie. Inscrivez-vous et restez informé des détails du programme sur veeva.com/Summit .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu .

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande du marché et l'acceptation des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva et les conditions commerciales générales, en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une garantie que ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva en date de ce communiqué de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire varier ces attentes et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à l'avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire que les résultats réels diffèrent sensiblement. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de VEEVA sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation », dans le formulaire 10-Q déposé par la société pour la période se terminant le 31 juillet 2021. Ce formulaire est disponible sur le site web de l'entreprise à l'adresse veeva.com , dans la rubrique « Investisseurs », et sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov . De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres dépôts que Veeva effectue périodiquement auprès de la SEC.

