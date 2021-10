Le troisième concours annuel de vidéos de China Matters s'est tenu à Zhongshan

BEIJING, 13 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le concours international de vidéos courtes « My China Story » 2021 (Mon histoire en Chine) est un concours annuel de vidéos organisé par China Matters depuis 2019 pour présenter de nouvelles vidéos sur la vie, le travail, les études et les voyages en Chine. Ces histoires sont produites par des Chinois locaux et des étrangers vivant en Chine.