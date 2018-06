Le TrustArcConnect Partner Program a été élargi pour répondre à la croissance rapide de la demande pour des solutions technologiques de protection des données personnelles

Des règlements généraux sur la protection des données personnelles comme le RGPD, qui est entré en vigueur le 25 mai dernier, ont intensifié la demande pour des solutions technologiques visant à concrétiser de façon permanente la gestion de la conformité avec les règles sur la protection des données personnelles. En raison du recours accru à la technologie, les équipes des services de sécurité de l'informatique et de l'information jouent un plus grand rôle dans la gestion de la protection des données personnelles dans les entreprises de toutes tailles. Beaucoup de ces entreprises font appel à des partenaires de filière pour qu'ils répondent à leurs besoins en matière de sécurité de l'informatique et de l'information. Le TrustArcConnect Partner Program permet aux revendeurs, intégrateurs de systèmes, agences numériques, cabinets d'avocats et bureaux de consultants d'élargir leur offre avec toute une gamme de solutions technologiques de protection des données personnelles sur la TrustArc Privacy Platform.

« Nous entendons satisfaire aux exigences en matière de protection des données personnelles pour les clients de toutes tailles, dans toutes les fonctions et pour toutes les géographies. Nos partenaires de filière sont essentiels pour répondre à ces besoins du marché et pour nous aider à continuer à connecter les clients à travers le monde avec nos produits technologiques », explique Chris Babel, PDG de TrustArc. « TrustArc a mobilisé d'importantes ressources pour permettre aux partenaires de filière de renforcer leurs capacités actuelles et d'accroître rapidement leurs ventes avec des solutions visant la protection des données personnelles. Avec 21 années d'expérience dans le secteur de la protection des données personnelles et sept années d'expérience dans l'exploitation d'une plateforme éprouvée à grande échelle, TrustArc offre une occasion unique pour les partenaires de filière d'élargir leur offre. »

Le TrustArcConnect Partner Program permet à TrustArc de poursuivre son expansion mondiale en offrant aux professionnels de l'informatique et de l'infosécurité dans toutes les petites, moyennes et grandes entreprises d'accéder à la TrustArc Privacy Platform. Cette plateforme, qui comprend des solutions permettant de gérer la cartographie des données, les évaluations des risques, l'analyse des suiveurs de sites Internet, la gestion des autorisations, etc., a été conçue pour prendre en charge pratiquement chaque cas d'utilisation de protection des données personnelles et constitue un ajout éprouvé et incontournable aux portefeuilles actuels des solutions des partenaires de filière.

TrustArc mène ses activités partout dans le monde avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe, dans la région Asie-Pacifique et en Amérique latine. Pour plus d'informations sur le TrustArcConnect Partner Program, rendez-vous sur www.trustarc.com/partner-program.

À propos de TrustArc

TrustArc est le leader dans les solutions de conformité avec les règles sur la protection des données personnelles et de gestion des risques en alliant de façon exceptionnelle une technologie innovante, des conseils d'experts et des solutions de certification TRUSTe qui concernent toutes les phases de la gestion du programme de protection des données personnelles. La TrustArc Privacy Platform est au cœur de toutes ses solutions, offrant un moyen flexible, évolutif et sûr de gérer la protection des données personnelles et la conformité aux règles mondiales en la matière, y compris le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne. Peaufinée tout au long de sept années d'expérience concrète pour toute une série de secteurs et de cas d'utilisation chez les clients, la TrustArc Privacy Platform bénéficie de ses services approfondis qui font appel à un grand savoir-faire et à des méthodologies éprouvées en matière de protection des données personnelles qui n'ont fait que s'améliorer au cours des vingt dernières années et tout au long de milliers de projets chez les clients. Depuis son siège à San Francisco, et soutenue par une équipe mondiale, TrustArc aide plus de 1 000 clients à travers le monde à se mettre en conformité, à minimiser les risques et à instaurer la confiance. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Internet, le blog et le compte LinkedIn de TrustArc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/520330/TrustArc_The_New_TRUSTe_Logo.jpg

SOURCE TrustArc

Related Links

https://www.trustarc.com/