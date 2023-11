Le Veeva Commercial Summit européen réunit l'industrie des sciences de la vie à la tête de la prochaine génération d'excellence commerciale

Astellas, Bayer, Ferring Pharmaceuticals, GSK, Kite Pharma, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, et d'autres leaders du secteur biopharmaceutique font progresser l'innovation numérique pour un engagement plus centré sur le client

BARCELONE, Espagne, 22 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que des dirigeants d'Astellas, de Bayer, de Ferring Pharmaceuticals, de GSK, de Kite Pharma, de Merck KGaA, de Darmstadt, Allemagne, et d'autres s'exprimeraient à l'occasion du Veeva Commercial Summit, Europe les 28 et 29 novembre à Madrid, en Espagne. Les professionnels des sciences de la vie se réuniront pour partager la manière dont ils font progresser les stratégies numériques dans les domaines de la vente, de la médecine et du marketing afin d'apporter de nouveaux traitements aux patients.

En tant que l'un des plus grands rassemblements de dirigeants du secteur des sciences de la vie en Europe, le Veeva Commercial Summit accueillera plus de 1 300 professionnels de l'industrie à travers plus de 100 sessions. Astellas, Bayer et GSK seront les têtes d'affiche de la conférence d'ouverture et rejoindront Chris Moore, président de Veeva Europe, sur scène. Veeva présentera Veeva Vault CRM, la nouvelle génération de CRM pour les sciences de la vie, et les entreprises partageront la manière dont elles font progresser l'engagement sur le terrain afin de fournir des informations à la demande aux professionnels de santé et de favoriser de meilleurs liens avec les cliniques.

Les entreprises avant-gardistes du secteur des sciences de la vie seront les principaux intervenants lors de l'événement, parmi lesquelles :

Astellas , qui normalise les données sur les clients et les influenceurs clés (KOL) à l'échelle mondiale afin d'obtenir des engagements cohérents sur le terrain et d'améliorer les collaborations avec la communauté scientifique.

Bayer et GSK , qui renforcent leur base commerciale pour mener un engagement omnicanal et de précision.

Ferring Pharmaceuticals et Novo Nordisk , qui associent leur approche du contenu dans le marketing et le médical afin d'obtenir un engagement hautement personnalisé.

Kite Pharma et Novartis qui mesurent plus efficacement l'impact médical afin d'établir un lien entre les résultats médicaux le succès de l'entreprise.

Un panel composé de médecins praticiens, de Merck KGaA, de Darmstadt, Allemagne et d'experts de Veeva clôturera l'événement, soulignant l'évolution des besoins des KOL et des professionnels de santé. Ils discuteront de la façon dont l'industrie évolue vers un engagement plus réactif centré sur le client pour apporter les bons médicaments aux bons patients.

« Le développement de relations avec les professionnels de santé orientées vers le service est essentiel pour obtenir de meilleurs résultats pour les patients, car la communication en temps réel augmente avec la croissance des thérapies complexes, a déclaré Chris Moore, président de Veeva Europe. Nous sommes ravis de rassembler l'industrie, en créant un réseau d'apprentissage partagé capable de stimuler l'idéation et l'innovation pour faire progresser les sciences de la vie. »

L'événement est exclusivement ouvert aux professionnels des sciences de la vie. Inscrivez-vous pour être tenu au courant du programme détaillé sur veeva.com/eu/Summit.

