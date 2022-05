Le Vertex S de Trina Solar remporte le prix Red Dot Product Design 2022

Grâce à sa conception avancée et à son savoir-faire exceptionnel, Vertex S répond parfaitement aux normes élevées de fonctionnalité et d'apparence du prix Red Dot Design Award, qui a récemment été annoncé officiellement en Allemagne. Produit phare du portefeuille mondial de modules de Trina Solar pour les scénarios non utilitaires, Vertex S combine une puissance élevée, une production d'énergie élevée et une grande fiabilité. Il a été unanimement plébiscité par les distributeurs et les clients du monde entier.

Vertex S : la beauté de l'artisanat moderne

Les modules de la série Vertex S de Trina Solar se caractérisent par d'excellentes performances et par une esthétique innovante et inspirée par le design. Ils sont proposés avec plusieurs options de conception, notamment l'aspect entièrement noir, pour s'adapter à différents styles architecturaux et scénarios d'application, tout en respectant l'engagement de protection de l'environnement.

Pour le module Vertex S entièrement noir, cette couleur a été choisie comme couleur dominante après une étude de marché approfondie. Le module adopte des cellules noires avec des barres omnibus ultrafines, ainsi qu'une disposition fine du cadre et de la feuille arrière noirs, de l'étiquette noire et des barres omnibus string, ce qui confère au Vertex S un effet esthétique exceptionnel et le rend visuellement attrayant.

Une refonte parfaite avec « Small in Size, Big on Power » (petite taille, grande puissance)

Récemment, Trina Solar a annoncé que ses produits Vertex 210 mm avaient été à nouveau mis à niveau grâce à la technologie innovante des cellules à plaquettes rectangulaires (G12R) de 210 mm et à la dernière conception des modules. Les produits mis à niveau comprennent la série Vertex S et les modules Vertex 550W actuellement disponibles. La mise à niveau se traduit par une augmentation de la puissance jusqu'à 30 W par module et une efficacité de conversion du module jusqu'à 21,5 %. Les deux nouveaux produits seront d'abord déployés dans des scénarios de non-utilité globale, qui correspondent aussi parfaitement aux onduleurs grand public mondiaux.

Les deux gammes de produits améliorées de Trina Solar seront dévoilées à Intersolar Europe le 11 mai. Elles apportent une valeur ajoutée plus importante et plus significative pour les clients que les produits similaires sur le marché, ce qui permet au secteur d'atteindre de nouveaux sommets.

Helena Li, présidente de l'activité Cellules et modules de Trina Solar, a déclaré : « À l'occasion du 25e anniversaire de sa création, Trina Solar a dépassé les 100 GW de livraisons mondiales de modules. Trina Solar a réussi à se démarquer de toutes les grandes marques et à remporter le Red Dot Design Award grâce à une innovation continue et à une orientation vers la valeur client. À l'avenir, Trina Solar continuera à faire des percées dans le domaine de la R&D technologique et à explorer de meilleures voies pour l'innovation et le développement de l'industrie photovoltaïque, créant ainsi davantage de produits photovoltaïques de pointe pour les clients du monde entier. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1812329/image_1_EN.jpg

SOURCE Trina Solar Co., Ltd