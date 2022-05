Vertex S da Trina Solar ganha prêmio de design de produtos Red Dot Design Award 2022

Graças ao design avançado e à excelente habilidade técnica, o Vertex S atende perfeitamente aos altos padrões de função e aparência de design do Red Dot Design Award, que foi anunciado oficialmente na Alemanha recentemente. Como o principal produto do portfólio de módulos globais da Trina Solar para o setor de serviço não público, o Vertex S combina alta potência, alta geração de energia e alta confiabilidade. Ele foi unanimemente favorecido por distribuidores e clientes em todo o mundo.

Vertex S: a beleza da habilidade profissional moderna

Os módulos da série Vertex S da Trina Solar apresentam excelente desempenho do produto, juntamente com estética inovadora e inspirada em design, e são oferecidos com várias opções de design, incluindo a aparência todo em preto, para combinar com diferentes estilos arquitetônicos e cenários de aplicação, ao mesmo tempo em que mantêm o compromisso com a proteção ambiental.

Para o módulo Vertex S todo em preto, o preto foi escolhido como a cor dominante por meio de uma pesquisa de mercado completa. O módulo adota células pretas com barramento de condução ultra finos, juntamente com o layout fino da moldura e da placa traseira pretas, etiqueta e barramento de condução de strings pretos, proporcionando ao Vertex S um efeito estético excepcional e tornando-o visualmente atrativo.

Novo design perfeito "pequeno em tamanho e grande em potência"

Recentemente, a Trina Solar anunciou que seus produtos Vertex de 210 mm foram atualizados novamente por meio da inovadora tecnologia de células de wafers retangulares de 210 mm (G12R) e do mais recente design de módulo. Os produtos atualizados incluem os módulos atualmente disponíveis Vertex S series e Vertex 550W. Após a atualização, houve um aumento de potência de até 30 W por módulo e uma eficiência de conversão do módulo de até 21,5%. Os dois novos produtos serão implementados primeiramente em cenários globais não de serviços públicos, que também coincidem perfeitamente com os inversores convencionais globais.

As duas linhas de produtos atualizadas da Trina Solar serão apresentadas na Intersolar Europe em 11 de maio, proporcionando valor mais alto e mais significativo para o cliente do que os produtos semelhantes do mercado, elevando o setor a novos patamares.

Helena Li, presidente da unidade de células e módulos da Trina Solar, comentou: "Ao chegar a este 25º aniversário de sua criação, a Trina Solar ultrapassou 100 GW em suas remessas globais de módulos. É uma conquista diferenciada da Trina Solar se destacar de todas as principais marcas e ganhar o prêmio Red Dot Design Award devido à inovação contínua e à orientação para o valor do cliente. No futuro, a Trina Solar continuará a fazer avanços em P&D de tecnologias e a explorar melhores caminhos para a inovação e o desenvolvimento do setor fotovoltaico, criando assim mais produtos fotovoltaicos líderes para clientes globais."

