Vertex S von Trina Solar gewinnt Red Dot Product Design Award 2022

Dank des fortschrittlichen Designs und der herausragenden Handwerkskunst erfüllt Vertex S perfekt die hohen Anforderungen des Red Dot Design Award, der kürzlich in Deutschland offiziell verliehen wurde, sowohl in Bezug auf die Produktfunktion als auch auf das Design. Als Starprodukt des globalen Modulportfolios von Trina Solar für Nicht-Nutzungsszenarien kombiniert Vertex S hohe Leistung, hohe Stromerzeugung und hohe Zuverlässigkeit. Es wurde von Händlern und Kunden in aller Welt einhellig befürwortet.