Le Vision Impact Institute s'associe à ses partenaires pour améliorer la vue des populations vulnérables du Panama

Un effort conjoint permettra d'élargir l'accès aux soins des yeux et de fournir des soins et des services pour la vue gratuits

DALLAS, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le Vision Impact Institute (VII) est heureux de se joindre à un partenariat qui vise à apporter des services de soins des yeux aux populations vulnérables du Panama. Ce partenariat comprend le Lions Club Penonome, Panama , l' Universidad Especializada de las Americas (UDELAS) Panama, l'école d'optométrie de l'Université interaméricaine de Porto Rico , Vision for Life - Essilor , Optometry Giving Sight et VOSH International . Ensemble, ces groupes effectueront des examens complets de la vue, fourniront des lunettes, diagnostiqueront les problèmes de vue, rassembleront des données et sensibiliseront environ 1 500 personnes de la communauté Guna Nega de Panama City à la santé des yeux.

Les groupes indigènes représentent 12 % de la population du Panama. Les Guna Nega, qui représentent 20 % de cette population, ont un accès limité aux services de soins de la vue et sont peu sensibilisés à ces derniers.

« Le Panama compte environ 570 000 personnes souffrant d'une perte de vision corrigible. Cela a des répercussions sociales et économiques sur toutes les populations, y compris celles qui sont vulnérables », a déclaré Judith Williams , directrice du programme pour les Amériques, VII. « L'objectif de cette collaboration entre ONG, universitaires et philanthropes, à savoir atteindre les personnes qui n'ont peut-être aucune autre possibilité de bien voir, en dit long sur notre engagement à créer un monde qui donne la priorité à une bonne vision pour tous. Le VII est ravi de faire partie de ce changement. »

« En plus de fournir des services humanitaires, les données obtenues nous permettront de déterminer les caractéristiques des erreurs de réfraction et de la santé visuelle de cette communauté », ont déclaré les docteurs Héctor Santiago et Damaris Pagán, coordinateurs de la visite de sept jours qui comprend des professeurs et des étudiants de l'école d'optométrie de l'Université interaméricaine de Porto Rico.

Eng. Mario Him, ancien gouverneur du district D-1 des Lions du Panama, était du même avis : « Il s'agit d'une occasion extraordinaire pour les Lions, avec d'autres collaborateurs, de répondre aux besoins en matière de santé visuelle des communautés les plus vulnérables du Panama. »

Le projet se déroulera jusqu'à la fin de l'année 2022.

À propos du Vision Impact Institute

La mission du Vision Impact Institute est de sensibiliser à l'importance de la correction et de la protection de la vue pour faire de la bonne vue une priorité mondiale. Le Vision Impact Institute est une organisation à but non lucratif enregistrée sous le numéro 501(c)(3), qui reçoit le soutien du Vision for Life Fund d'Essilor, le leader mondial de l'optique ophtalmique.

