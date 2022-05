Vision Impact Institute une-se a parceiros para oferecer boa visão a populações vulneráveis do Panamá

O esforço conjunto aumentará o acesso ao atendimento oftalmológico e oferecerá tratamento e serviços oculares gratuitos

DALLAS, 25 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O Vision Impact Institute (VII) tem o prazer de ingressar em uma parceria que oferece serviços de atendimento oftalmológico a populações vulneráveis do Panamá. A parceria inclui o Lions Club Penonome, Panamá; a Universidad Especializada de las Americas (UDELAS) Panamá; a Escola de Optometria da Universidade Interamericana de Porto Rico; o Vision for Life - Essilor; a Optometry Giving Sight e a VOSH International. Juntos, esses grupos realizarão exames oftalmológicos completos, fornecerão óculos, diagnosticarão problemas de visão, coletarão dados e promoverão a conscientização sobre a saúde ocular para aproximadamente 1.500 pessoas na comunidade Guna Nega da Cidade do Panamá.

Os grupos nativos representam 12% da população do Panamá. A Guna Nega compõe 20% dessa população e tem acesso limitado e pouca conscientização sobre os serviços de atendimento oftalmológico.

"O Panamá tem um número estimado de 570 mil pessoas com perda de visão corrigível. Isso gera um impacto social e econômico sobre todas as populações, inclusive as vulneráveis", disse Judith Williams, gerente do programa do VII nas Américas. "O objetivo dessa colaboração de ONGs, acadêmicos e filantropos - alcançar aqueles que talvez não tenham outra oportunidade de enxergar bem - demonstra nosso compromisso de criar um mundo que priorize a boa visão para todos. O VII está entusiasmado por fazer parte dessa mudança."

"Além de prestar serviços humanitários, os dados obtidos nos permitirão determinar as características dos erros refrativos e da saúde visual dessa comunidade", afirmaram o Dr. Héctor Santiago e a Dra. Damaris Pagán, coordenadores da visita de sete dias que inclui professores e alunos da Faculdade de Optometria da Universidade Interamericana de Porto Rico.

O engenheiro Mario Him, ex-governador do Distrito D-1 do Lions do Panamá, concorda: "Essa é uma oportunidade extraordinária para o Lions, juntamente com outros colaboradores, atender às necessidades de saúde visual das comunidades mais vulneráveis do Panamá."

O projeto será realizado até o final de 2022.

Sobre o Vision Impact Institute

A missão do Vision Impact Institute é aumentar a conscientização sobre a importância da correção e proteção da visão para tornar a boa visão uma prioridade global. O Vision Impact Institute é uma organização sem fins lucrativos registrada tributariamente como 501(c)(3) [organizações sem fins lucrativos que têm direitos à isenção de impostos nos EUA] e que recebe apoio do Vision for Life Fund da Essilor, líder mundial em óptica oftálmica.

Contato:

Andrea Kirsten-Coleman

Gerente de comunicações globais

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/832635/Vision_Impact_Institute_Logo.jpg

FONTE Vision Impact Institute

SOURCE Vision Impact Institute