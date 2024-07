Le volume des ventes de LiDAR pour ADAS de RoboSense a atteint une croissance de 487,7 % en glissement annuel au premier semestre 2024

HONG KONG, 20 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Récemment, RoboSense a annoncé ses progrès commerciaux pour le premier semestre 2024, démontrant une trajectoire de croissance élevée et maintenant son leadership sur le marché mondial. Pour le semestre clos le 30 juin 2024, le volume des ventes de produits LiDAR et de produits LiDAR pour les applications ADAS de RoboSense s'est élevé à environ 243 400 et 234 500 unités respectivement, reflétant séparément une augmentation d'une année sur l'autre de 415,7 % et 487,7 %.

Alors que les équipementiers poursuivent rapidement les progrès de la technologie intelligente, RoboSense a quasiment atteint son volume de ventes annuel de 2023 au cours du premier semestre 2024. RoboSense et la modernisation intelligente de l'industrie automobile mondiale progressent et réussissent ensemble. Cette croissance exponentielle souligne les capacités exceptionnelles de RoboSense en matière d'innovation technologique et d'expansion du marché, renforçant ainsi notre trajectoire de croissance exceptionnelle en tant que leader de l'industrie.

Au 30 juin 2024, le volume cumulé des ventes de LiDAR de RoboSense a atteint environ 583 500 unités, et celui des LiDAR pour ADAS environ 518 300 unités. Depuis qu'il a été le premier à produire en masse un LiDAR pour les systèmes d'aide à la conduite automobile en 2021, RoboSense a connu une croissance significative, avec des ventes en augmentation constante qui continuent de mener le développement de l'industrie.

Grâce à la puissance de son matériel LiDAR et de sa technologie logicielle de perception, ainsi qu'à la performance de ses produits, RoboSense a réalisé des progrès remarquables dans l'obtention de modèles de véhicules et dans la production en série de divers modèles de véhicules. Au 17 mai 2024, nous avons reçu des commandes de désignation de production de masse pour 71 modèles de véhicules de la part de 22 équipementiers mondiaux et de clients de niveau 1. À la fin du premier trimestre 2024, nous avons atteint une mise en production de 25 modèles de véhicules de 12 de ces clients.

Au salon de l'automobile 2024 de Pékin, RoboSense s'est classé numéro 1 en équipant 37 modèles, et son taux d'occupation était supérieur à 50 %. Alors que de plus en plus de modèles de véhicules collaboratifs sont lancés et atteignent la production de masse, RoboSense ne cesse de battre des records.

En matière d'innovation technologique et de développement de produits, RoboSense continue de commercialiser des produits puissants et technologiquement avancés qui font progresser l'industrie. Au cours des deuxième et troisième trimestres 2024 , RoboSense a lancé le M3, un LiDAR à longue portée, et le MX, un LiDAR à moyenne portée. En particulier, le MX a obtenu trois nouveaux projets de production de masse peu de temps après sa sortie, et devrait réaliser sa première production de masse en 2025.

