W pierwszej połowie 2024 roku w ramach wolumenu sprzedaży produktów LiDAR firmy RoboSense do zastosowań ADAS odnotowano wzrost o 487,7% rok do roku

HONG KONG, 22 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- W ostatnim czasie firma RoboSense przedstawiła swoje osiągnięcia biznesowe za pierwsze półrocze 2024 roku, demonstrując wysoką dynamikę wzrostu i utrzymując pozycję lidera na rynku globalnym. W ciągu pierwszego półrocza, zakończonego z dniem 30 czerwca 2024 roku, wolumen sprzedaży produktów LiDAR (urządzeń wykorzystujących metodę teledetekcji do pomiaru odległości) firmy RoboSense, w tym produktów LiDAR do zastosowań w ramach zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS), wyniósł odpowiednio ok. 243 400 i 234 500 sztuk, co stanowiło wzrost o 415,7% i 487,7% rok do roku.

Ponieważ producenci OEM dążyli do błyskawicznego wdrożenia zaawansowanych rozwiązań z zakresu technologii, firma RoboSense w pierwszej połowie 2024 roku osiągnęła wielkość sprzedaży niemal na takim poziomie jak za cały rok 2023. Zarówno firma RoboSense, jak i inteligentna modernizacja globalnego przemysłu motoryzacyjnego notują postęp i kolejne sukcesy. Ten gwałtowny wzrost podkreśla wyjątkowe możliwości RoboSense w zakresie innowacji technologicznych i ekspansji rynkowej, wzmacniając jej trajektorię wyjątkowego rozwoju jako lidera branży.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku łączny wolumen sprzedaży produktów LiDAR firmy RoboSense wyniósł około 583 500 sztuk, a produktów LiDAR dla ADAS - około 518 300 sztuk. Od czasu rozpoczęcia masowej produkcji LiDAR dla ADAS w 2021 roku firma RoboSense odnotowała znaczny wzrost, stale zwiększając wolumen sprzedaży i niezmiennie przewodząc w procesie rozwoju branży.

Wykorzystując swój potężny sprzęt do produkcji LiDAR i technologię oprogramowania percepcyjnego, a także wiodącą wydajność produktu, firma RoboSense poczyniła znaczne postępy w uzyskiwaniu projektów modeli pojazdów i osiąganiu masowej produkcji różnych modeli pojazdów. Na dzień 17 maja 2024 roku firma otrzymała zamówienia na masową produkcję 71 modeli pojazdów od 22 globalnych producentów OEM i klientów poziomu 1. Do końca pierwszego kwartału 2024 roku wdrożyła etap planowania sprzedaży i operacji dla 25 modeli pojazdów od 12 spośród tych klientów.

Podczas targów motoryzacyjnych w Pekinie - Auto Beijing Show 2024 - firma RoboSense zajęła pierwsze miejsce z wyposażeniem dla 37 modeli, a jej zajętość wyniosła ponad 50%. W miarę jak coraz więcej modeli pojazdów jest wprowadzanych na rynek i wchodzi do masowej produkcji, RoboSense bije kolejne rekordy.

W zakresie innowacji technologicznych i rozwoju produktów RoboSense kontynuuje wprowadzanie na rynek wydajnych i zaawansowanych technologicznie produktów, które napędzają postęp w branży. W drugim i trzecim kwartale 2024 roku firma wprowadziła na rynek model M3 - dalekiego zasięgu LiDAR oraz model MX - średniego zasięgu LiDAR. W szczególności dla MX pozyskano nowe projekty masowej produkcji krótko po premierze. Oczekuje się, że pierwsza masowa produkcja rozpocznie się w 2025 roku.

