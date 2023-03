Le voyage de Guizhou vers un « musée des ponts »

CHONGQING, Chine, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage de Huanqiu.com :

« Le Prix de l'infrastructure est attribué au projet du pont de Pingtang du Guizhou », a annoncé l'hôte de la cérémonie de remise du Prix de la structure exceptionnelle 2022 organisée par l'Association internationale pour l'ingénierie des ponts et des structures (IABSE). À cette nouvelle, Yang Jian, ingénieur en chef de Guizhou Transportation Planning Survey & Design Academy Co., Ltd., n'a pas pu cacher sa joie et a applaudi sur la scène.

A view of Pingtang Bridge.

En fait, ce n'est pas la première fois que ce pont de Guizhou remporte un prestigieux prix international. Il a en effet remporté un « grand chelem » de prix mondiaux pour les ponts, notamment la médaille Gustav Lindenthal connu sous le nom de « prix Nobel » de l'ingénierie. Comme les ponts de Guizhou ont souvent remporté des prix sur la scène internationale, les juges du CIB se sont même exclamés lors de l'évaluation : « Voici encore un pont de Guizhou, prêt à remporter le prix dès sa construction. »

Étonnamment, ce lauréat régulier des premiers prix était auparavant à la traîne des autres pays en matière de construction de ponts. Les difficultés de transport ont longtemps été le goulot d'étranglement qui a limité le développement du Guizhou. En tant que centre géographique du sud-ouest de la Chine, cette région n'a pas pleinement exploité son potentiel en raison de son paysage montagneux et de l'insuffisance de ses infrastructures de transport, laissant les populations locales en difficulté. Il y a plusieurs décennies, le Guizhou a commencé à apprendre la construction de ponts et a fait des efforts pour acquérir de l'expérience à partir des projets avancés de ponts de pays étrangers, comme le Japon et l'Allemagne. Cependant, en raison de son relief karstique spécifique et de sa géographie composée à plus de 90 % de montagnes et de collines, il n'y avait pas grand chose à apprendre de ces prédécesseurs.

« Depuis mes premiers souvenirs, mon père était rarement présent à la maison. Ma mère me disait qu'il aidait les gens à construire des ponts et des routes dans des endroits où les conditions de transport étaient mauvaises. J'ai développé un amour inexplicable pour les ponts quand j'étais petit et j'en savais plus sur la construction des ponts que sur les jeunes de mon âge. L'affection pour les ponts a pris racine dans mon cœur et j'ai choisi la spécialité d'ingénieur des ponts, construisant mes rêves sur les ponts », a déclaré Liu Hao, un ingénieur du pont de Huajiang du Guizhou Bridge Construction Group.

Aujourd'hui, la région du Guizhou a construit près de 30 000 ponts, y compris ceux qui sont en cours construction, et plus de 2 000 ponts d'autoroute sont toujours en cours. Le Guizhou possède des ponts suspendus, des ponts à haubans, des ponts en arc et des ponts à poutres, ce qui couvre presque tous les types de ponts du monde. Réputé comme le « musée des ponts », le Guizhou abrite cinq des dix plus grands ponts du monde traversant des montagnes et des vallées.

Entre-temps, le concept de protection de l'environnement a été intégré dans la conception et la technique de construction des ponts, ce qui constitue un autre facteur important pour la reconnaissance du Guizhou par la communauté internationale. Prenons l'exemple de la transformation du pont de Huayudong : l'équipe de Yang Jian a proposé la solution de « démantèlement après la construction », ce qui a non seulement évité la pollution environnementale et les dommages écologiques causés par l'explosion, mais a permis également le recyclage du vieux pont. Ainsi, le pont est devenu le premier pont routier « en forme de panier » du Guizhou.

De plus, Guizhou présente maintenant ses technologies et ses conceptions de pont à ses homologues nationaux et étrangers. Par exemple, le Guizhou a terminé le projet d'enjambement du fleuve Jaune dans la province du Henan et devrait construire des projets importants en Mongolie et en Géorgie.

Comme Yang Jian l'a dit, « Chaque fois que je vois nos ponts, je me sens heureux comme si je voyais mon propre enfant. » Aujourd'hui, les ponts du Guizhou sont devenus un modèle dans le domaine de la construction de ponts, apportant un soutien solide au rôle de Guizhou en tant que centre de transport indispensable dans la région du sud-ouest. Ils aident également le Guizhou à être connu mondialement grâce à l'initiative « La Ceinture et la Route », en faisant la promotion du concept de protection de l'environnement dans la nouvelle ère et l'idée selon laquelle la « construction de routes est la première étape pour devenir prospère. »

