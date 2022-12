Le WWF et Huawei Italie lancent un projet visant à sauvegarder la biodiversité dans les agroécosystèmes italiens

VANZAGO, Italie, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le WWF Italie, Rainforest Connection et Huawei Italie ont récemment renouvelé leur collaboration sur la série de projets de conservation par zone Nature Guardian. La deuxième phase vise à étudier l'impact de l'agriculture sur la biodiversité en Italie à l'aide de technologies innovantes de surveillance audio.

An AudioMoth edge device installed in a fruit farm

Vingt-quatre appareils RFCx AudioMoth edge hors ligne ont été déployés pour enregistrer les sons de différentes espèces animales pendant 12 mois dans huit agroécosystèmes : Valle dello Sporeggio, Bosco di Vanzago, Ghirardi, Ripabianca di Jesi, Calanchi di Atri, lac Penne, Monte Sant'Elia et lac Preola/Gorghi Tondi.

Les données recueillies sont envoyées à une plateforme cloud Huawei pour être analysées par l'outil Arbimon de Rainforest Connection, dont la fonction d'analyse est entraînée à reconnaître les cris des espèces cibles. Les aperçus de données qui en résultent, qu'il serait impossible d'acquérir par des méthodes manuelles classiques, seront utilisés pour étudier les caractéristiques et les tendances de la biodiversité dans les agroécosystèmes, y compris la relation entre les différentes pratiques agricoles et la conservation de la nature.

« Grâce à cette nouvelle collaboration avec Huawei et Rainforest Connection, nous mènerons des enquêtes bioacoustiques qui nous permettront de comparer la biodiversité des zones agricoles gérées selon des méthodes biologiques au sein des Oasis du WWF avec celle d'autres zones agricoles voisines gérées selon des méthodes conventionnelles », a déclaré Benedetta Flammini, directrice du marketing et de la communication du WWF Italie.

L'agriculture industrielle intensive a eu un impact dévastateur sur la biodiversité mondiale. En 2021, le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) a indiqué que le système alimentaire mondial était le principal moteur de la perte de biodiversité, l'agriculture étant à elle seule responsable de 86 % des menaces d'extinction pesant sur 28 000 espèces. Par ailleurs, 80 % de la déforestation mondiale, 60 % de l'utilisation de l'eau douce et 23 % des émissions de gaz à effet de serre sont attribuables à l'impact de l'agriculture.

La Commission européenne (CE) reconnaît que la biodiversité agricole est en déclin dans l'UE et réagit par une politique agricole commune visant à améliorer la variété des espèces, des habitats et des caractéristiques du paysage dans les écosystèmes agricoles de l'UE.

En accord avec le programme Food4Future du WWF, le programme TECH4ALL de Huawei et la politique de la CE, les données du projet sont destinées à guider les meilleures pratiques futures en matière d'agriculture durable, notamment en équilibrant les besoins de la nature et des personnes et en promouvant un système d'approvisionnement alimentaire résilient, inclusif, durable et plus sain.

« Chez Huawei, nous adhérons aux objectifs du pacte vert pour l'Europe et de la stratégie "de la ferme à la fourchette", a indiqué Wilson Wang, PDG de Huawei Italie. En mettant notre technologie au service de ces objectifs, nous voulons contribuer à la création d'un système alimentaire plus durable, qui préserve la richesse et la variété dont l'Italie peut s'enorgueillir en termes de faune et d'habitats dans les environnements agricoles. »

Des Alpes à la Sicile, les sites sélectionnés dans la deuxième phase du projet Nature Guaridan comprennent des vergers de pommiers, des vignobles, des oliveraies, des plantations d'agrumes, des champs de blé et des terres destinées à la culture de céréales et de légumes.

Amorcée en 2021, la première phase du projet Nature Guardian couvre trois sites Oasis protégés du WWF en Italie : le lac de Burano, la lagune d'Orbetello et le cratère d'Astroni. Quarante-cinq dispositifs AudioMoth hors ligne et 10 dispositifs Guardian en ligne ont été déployés pour étudier la biodiversité et détecter les activités illégales telles que le braconnage, les motos tout-terrain non autorisées et l'exploitation forestière. Jusqu'à présent, les résultats ont été positifs. Le système a identifié 49 espèces d'oiseaux et de mammifères et généré 2 000 alertes en temps réel sur des activités potentiellement illégales. Ces alertes ont donné lieu à plus de 30 contrôles sur le terrain, dont l'un a abouti à la destruction de matériel de braconnage en décembre 2021 par la police italienne et le WWF.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1964226/An_AudioMoth_edge_device_installed_a_fruit_farm.jpg

