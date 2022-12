WWF i Huawei Włochy otwierają projekt mający na celu ochronę różnorodności biologicznej we włoskich agroekosystemach

VANZAGO, Włochy, 12 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Fundacja WWF we Włoszech, Rainforest Connection i przedstawiciel koncernu Huawei we Włoszech odnowiły ostatnio współpracę w ramach serii projektów ochrony przyrody na określonych obszarach. Drugi etap ma na celu zbadanie wpływu rolnictwa na bioróżnorodność w tym kraju, z wykorzystaniem innowacyjnych technologii audiomonitoringu.

An AudioMoth edge device installed in a fruit farm

Dwadzieścia cztery urządzenia brzegowe RFCx AudioMoth, pracujące w trybie offline, zostały rozmieszczone w celu nagrywania dźwięków emitowanych przez różne gatunki zwierząt przez 12 miesięcy w ośmiu agroekosystemach: Valle dello Sporeggio, Bosco di Vanzago, Ghirardi, Ripabianca di Jesi, Calanchi di Atri, Jezioro Penne, Monte Sant'Elia i Jezioro Preola/Gorghi Tondi.

Pozyskane dane są przesyłane do platformy chmurowej Huawei w celu analizy przez narzędzie Rainforest Connection Arbimon, którego funkcja analityczna została zaprogramowana do rozpoznawania odgłosów gatunków docelowych. Uzyskane w ten sposób szczegółowe dane, które nie byłyby możliwe do pozyskania za pomocą konwencjonalnych metod ręcznych, zostaną wykorzystane do badania cech i trendów różnorodności biologicznej w agroekosystemach, w tym zależności pomiędzy poszczególnymi praktykami rolniczymi a ochroną przyrody.

„Dzięki odnowionej współpracy z Huawei i Rainforest Connection, przeprowadzimy badania bioakustyczne, które umożliwią nam porównanie bioróżnorodności obszarów rolnych zarządzanych metodami ekologicznymi w ramach WWF Oases z innymi pobliskimi terenami rolnymi zagospodarowywanymi metodami konwencjonalnymi" - powiedziała Benedetta Flammini, dyrektor ds. marketingu i komunikacji WWF Włochy.

Intensywne rolnictwo przemysłowe wywiera katastrofalny wpływ na różnorodność biologiczną na świecie. Wg danych z 2021 roku, zgodnie z danymi Programu Środowiskowego ONZ (UNEP) , światowy system żywnościowy jest główną siłą napędową utraty różnorodności biologicznej, a samo rolnictwo odpowiada za 86% przypadków, w których 28 tys. gatunków jest zagrożonych wyginięciem. Ponadto 80% światowego wylesiania, 60% zużycia wody słodkiej i 23% emisji gazów cieplarnianych można przypisać wpływowi rolnictwa.

Komisja Europejska (KE) stwierdziła, że rolnicza różnorodność biologiczna w UE spada i zareagowała wprowadzeniem wspólnej polityki rolnej w celu zwiększenia zróżnicowania gatunków, siedlisk i cech krajobrazu występujących w ekosystemach rolniczych UE.

Zgodnie z programem Food4Future organizacji WWF, projektem TECH4ALL firmy Huawei oraz polityką Unii Europejskiej, spostrzeżenia oparte na danych mają pomóc w ustaleniu najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rolnictwa w przyszłości, w tym w zapewnieniu równowagi między potrzebami przyrody i ludzi oraz w promowaniu systemu dostaw żywności, który jest odporny, włączający społecznie, przyjazny dla środowiska i korzystniejszy dla zdrowia.

„Huawei z pełnym zaangażowaniem realizuje cele Europejskiego Zielonego Ładu i strategii od gospodarstwa do stołu - powiedział Wilson Wang, dyrektor generalny Huawei we Włoszech. - Stawiając naszą technologię w służbie tych celów, chcemy przyczynić się do stworzenia trwalszego systemu żywnościowego, zachowując bogactwo i różnorodność, jakimi mogą poszczycić się Włochy pod względem dzikiej przyrody i siedlisk w środowiskach rolniczych".

W drugiej fazie projektu Nature Guardian, obejmującej tereny od Alp po Sycylię, wytypowano sady jabłoniowe, winnice, gaje oliwne, gaje cytrusowe, pola pszenicy oraz tereny przeznaczone pod uprawę zbóż i warzyw.

Rozpoczęta w 2021 roku pierwsza faza projektu Nature Guardian obejmuje trzy chronione miejsca WWF Oasis we Włoszech: jezioro Burano, lagunę Orbetello i krater Astroni. Czterdzieści pięć urządzeń AudioMoth pracujących w trybie offline i 10 urządzeń Guardian z dostępem do Internetu zostało rozmieszczonych w celu badania bioróżnorodności i wykrywania nielegalnych działań, takich jak kłusownictwo, nielegalne rajdy motocyklowe i wycinka drzew. Jak dotąd wyniki są zadowalające. System zidentyfikował 49 gatunków ptaków i ssaków i wygenerował 2 tys. alarmów w czasie rzeczywistym o potencjalnie nielegalnych działaniach. Alerty te doprowadziły do ponad 30 kontroli w terenie, z których jedna zakończyła się przejęciem sprzętu kłusowniczego w grudniu 2021 roku przez włoską policję i WWF.

